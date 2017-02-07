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11 Yıl Sonra Gelen Mektupla İkinci Kez Yıkıldı

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11 Yıl Sonra Gelen Mektupla İkinci Kez Yıkıldı
Rize'de 11 yıl önce aydınlatılamayan bir cinayet ile kardeşini kaybeden Sezai Yılmaz, 11 yıl sonra gelen savcılık mektubu ile ikinci kez yıkıldı.

Rize'de 11 yıl önce aydınlatılamayan bir cinayet ile kardeşini kaybeden Sezai Yılmaz, 11 yıl sonra gelen savcılık mektubu ile ikinci kez yıkıldı.

Rize'de 2006 yılında işlenen bir cinayette 35 yaşındaki Mehmet Yılmaz, bir cinayete kurban gitmişti. Yılmaz'ın cesedi Gündoğdu Mahallesi'nde deniz kenarındaki bin menfezin içerisinde bulunmuştu. 11 yıl boyunca ağabeyi Sezai Yılmaz kardeşinin katil ya da katillerinin bulunması için mücadele verdi. Çalmadığı kapı kalmadı. Verilen tüm mücadele ve aradan 11 yıl geçmesine rağmen Yılmaz'ın katil veya katilleri bulunamadı.

Cinayetin ardından 11 yıl geçtikten sonra ağabeyi Sezai Yılmaz Rize Cumhuriyet Savcılığı'ndan gelen bir mektup ile ikinci kez yıkıldı. Mektupta Sezai Yılmaz'ın kardeşinin cinayet zanlısı olabileceği şüphesi ile telefonunun 2006 yılı Aralık ayı itibariyle 3 ay süre ile dinlendiği, dinleme neticesinde kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği belirtildi. Durumu anlatan mektup dinlemeden tam 11 yıl sonra Yılmaz'a bildirildi.

"Sinirimden ağladım"

Ağabey Sezai Yılmaz yaptığı açıklamada, "Cinayetin ardından 11 yıl geçtikten sonra bana bir tebligat geldi. Kasten kardeşimi öldürdüğüm gerekçesi ile üç ay telefonumu dinlemişler. Dinlemede her hangi bir şey çıkmadığını bildiriyorlar. Bu nasıl bir iştir.Pırlanta gibi kardeşim öldürüldü. Çoluk çocuğu yetim kaldı. 11 yıl boyunca olay aydınlatılamadı. Mektubu alınca moralim çok bozuldu. Sinirimden ağladım. Kardeşim öldürüldüğünden bu yana çalmadığım kapı kalmadı. Yüzlerce dilekçe yazdım. Hiç kimse bana bir cevap vermezken 11 yıl üzerine bana bu yazıyı gönderdiler" dedi.

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