11 Yıllık Hapis Cezası Olan Firari Yakalandı

Bilecik'in Bozüyük Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğünden bir süre önce firar eden ve hakkında 11 yıl 21 ay 20 gün hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Bilecik'in Bozüyük Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğünden bir süre önce firar eden ve hakkında 11 yıl 21 ay 20 gün hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

25 Şubat 2017 tarihinde Bozüyük Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğünden firar eden ve kamu malına zarar verme, konut dokunulmazlığını ihlal etme, kamu kurum ve kuruluşlarındaki eşya hakkında hırsızlık, suça teşebbüs, hükümlü veya tutuklunun kaçması, kasten öldürme, kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık suçlarından 11 yıl 21 ay 20 gün hapis cezası bulunan M.N. isimli şahıs yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı Vezirhan Jandarma Karakol Komutanlığının yapmış olduğu çalışmalar neticesinde firari M.N., Bayırköy Beldesi Sarmaşık Mahallesinde ikamet ettiği evinin önünde yakalandı. Şahıs tutuklanarak cezaevine götürüldü.