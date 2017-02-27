  • BIST 88.121
  • Altın 144,764
  • Dolar 3,5878
  • Euro 3,7977
  • Samsun 10 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 9 °C
  • İzmir 13 °C
  • Ordu 11 °C
  • Sinop 8 °C
  • Giresun 8 °C
  • Amasya 6 °C
  • Rize 11 °C
  • Trabzon 8 °C

11 Yıllık Hapis Cezası Olan Firari Yakalandı

» »
11 Yıllık Hapis Cezası Olan Firari Yakalandı
Bilecik'in Bozüyük Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğünden bir süre önce firar eden ve hakkında 11 yıl 21 ay 20 gün hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Bilecik'in Bozüyük Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğünden bir süre önce firar eden ve hakkında 11 yıl 21 ay 20 gün hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

25 Şubat 2017 tarihinde Bozüyük Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğünden firar eden ve kamu malına zarar verme, konut dokunulmazlığını ihlal etme, kamu kurum ve kuruluşlarındaki eşya hakkında hırsızlık, suça teşebbüs, hükümlü veya tutuklunun kaçması, kasten öldürme, kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık suçlarından 11 yıl 21 ay 20 gün hapis cezası bulunan M.N. isimli şahıs yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı Vezirhan Jandarma Karakol Komutanlığının yapmış olduğu çalışmalar neticesinde firari M.N., Bayırköy Beldesi Sarmaşık Mahallesinde ikamet ettiği evinin önünde yakalandı. Şahıs tutuklanarak cezaevine götürüldü.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Valiliğe Bombalı Saldırıya Yardım Ettiği İddia Edilen 9 Kişi Adliyeye Sevk Edildi27 Şubat 2017 Pazartesi 11:43
  • Gaün’de 35 Kişinin Fetö Soruşturması Kaldırıldı, 4 Personel Göreve İade Edildi27 Şubat 2017 Pazartesi 11:38
  • Binlerce Kişinin Yaşadığı Sitedeki Çöp Daire Görenleri Şaşkına Çevirdi27 Şubat 2017 Pazartesi 11:33
  • İzmir’de 44 Göçmen Yakalandı27 Şubat 2017 Pazartesi 11:33
  • Tombalacılar Baksan’ı Sevdi27 Şubat 2017 Pazartesi 11:28
  • Antalya’da Pkk/kck Operasyonu27 Şubat 2017 Pazartesi 11:24
  • Antalya’da Trafik Kazası: 1 Ölü27 Şubat 2017 Pazartesi 11:24
  • Evinde Doğurduğu Bebek Balkonda Ölü Bulundu27 Şubat 2017 Pazartesi 11:24
  • Dolmuştan İnip Karşıya Geçerken Otomobil Çarptı27 Şubat 2017 Pazartesi 11:24
  • Batman’da Fetö Şüphelisi 6 Kişi Tutuklandı27 Şubat 2017 Pazartesi 11:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti