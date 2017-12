110. La Auto Show Kapılarını Açtı

2017 yılının son büyük otomobil fuarı olan ve yaklaşık bin adet son model ve klasik otomobilin yer aldığı Los Angeles Otomobil fuarı, yüz onuncu kez...

2017 yılının son büyük otomobil fuarı olan ve yaklaşık bin adet son model ve klasik otomobilin yer aldığı Los Angeles Otomobil fuarı, yüz onuncu kez otomobil severler için kapılarını açtı.

Los Angeles Otomobil Fuarı - LA Auto Show her sene olduğu gibi bu senede on binlerin ziyaretini bekliyor. Otomobil fuarı 71 bin metrekare alana kuruldu. Yaklaşık bin aracın sergilendiği fuarda çeşitli firmaların 100'e yakın yeni aracı sergilendi. ABD'nin en etkin araba fuarı olarak nitelendirilen Los Angeles Otomobil Fuarı, potansiyel müşterilerin bir arada bütün araçları deneyimleyip, sorularına cevap bulabilecekleri satıcı ve alıcıların buluşma noktası. Bu sene fuarda en çok göze çarpan ister otomobil üretsin, ister minibüs artık hemen her firmanın elektrikli ve hidrojen gibi alternatif yakıtlı araçlara hem 2018 ve 2019 modellerinde hem de ileriye dönük konsept çalışmalarında yer vermesi. Fuarda elektrikli aracın öncüsü konumundaki Tesla'nın yanı sıra, Mercedes-Benz, Porsche ve akla gelebilecek diğer tüm markalar elektrikli araç ve alternatif enerjili araçlar sunuyor. Ayrıca teknolojinin hem araç kabin içlerinde, hem güvenlik donanımlarında hem de yakıt noktasında çok daha etkin kullanıldığı araçlar sergileniyor.

Mıtsubishi Re-Model A, Redspace REDS ve Toyota FT-AC konsept araçlarının ilk defa görülebileceği fuarda, Land Rover Discovery, BMW 8 Series, Wolksvagen ID konsept araçlar ise ilk defa Amerikan halkının önüne çıkıyor. Tabii ki üretimi başlayan ve başlayacak olan 2019 BMW i8 Roadster, 2019 BMW M3 CS, Chevrolet Corvette, 2018 Jeep Wrangler, 2019 Mercedes Benz CLS, 2018 Porsche 718 ve 911 Carrera T ve 13 ayrı otomobil daha Dünya'da ilk defa bu fuarda sahneye çıkıyor.

Bu kadar yeni aracın yanında fuarın bir diğer özelliği ise klasik ve modifiyeli araç meraklılarına yönelik büyükçe bir bölümü olması. Yüzlerce Ford Mustang'den, Ferrari'ye, motosikletten kamyona klasik araç ile egzotik modifiyeli araç konusunda da iddialı olan fuarda filmlerde yer alan otomobilleri de bulmak mümkün. 10 Aralık tarihine kadar devam edecek olan fuarı diğer fuarlardan ayıran bir diğer özellik ise bir haftadan uzun sürüyor ve bu sürede sürekli dolu oluyor olması. 2016 yılında sadece 65 ülkeden gelen endüstri profesyonellerinin sayısı ise 25 bin kişiyi bulmuştu.