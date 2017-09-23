  • BIST 104.123
  • Altın 145,971
  • Dolar 3,4910
  • Euro 4,1702
  • Samsun 21 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 11 °C
  • İzmir 18 °C
  • Ordu 19 °C
  • Sinop 19 °C
  • Giresun 21 °C
  • Amasya 19 °C
  • Rize 18 °C
  • Trabzon 23 °C

112 Acil Çağrı Merkezi’ne Kütahya’nın Tüm İlçeler Dahil Edildi

» »
112 Acil Çağrı Merkezi’ne Kütahya’nın Tüm İlçeler Dahil Edildi
Kütahya'da, 112 Ambulans, 110 İtfaiye, 155 Polis İmdat, 156 Jandarma, 177 Orman Yangın, 122 Afet ve Acil Durum (AFAD), 158 Sahil Güvenlik gibi acil çağrı...

Kütahya'da, 112 Ambulans, 110 İtfaiye, 155 Polis İmdat, 156 Jandarma, 177 Orman Yangın, 122 Afet ve Acil Durum (AFAD), 158 Sahil Güvenlik gibi acil çağrı hizmetlerini tek numara altında toplayan Acil Çağrı Hizmetleri'nin, İl Koordinasyon Komisyonu Toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Ahmet Hamdi Nayir başkanlığında, 112 Acil Çağrı Merkezinde yapılan toplantıya Belediye Başkan Vekili Galip Gültekin, Vali

Acil Çağrı Merkezine sahip 24 ilden biri olan Kütahya'da ilçelerin tamamının sisteme dahil edildiğini belirtildi.

Vali Ahmet Hamdi Nayir, "Acil Çağrı Merkezlerimiz Avrupa Birliği (AB) sürecinde kararına vardığımız bir husus. AB bunu 1991'den beri uyguluyor, biz 2003 yılında bu işe dahil olduk. İlk olarak da 2009 yılında Antalya ve Isparta illeriyle birlikte bu hizmete tek numaradan acil numaraların ihbarının, değerlendirmesinin, yönlendirmesinin yapıldığı bir sisteme biz de dahil olmuşuz. 81 ilden 24'ünde Acil Çağrı Merkezi var. Kütahya 24 ilden biri. Burada daha etkin, daha hızlı bir kullanım söz konusu. Birçok numarayı akılda saklamak gerekirken şimdi yalnızca eski ambulans çağrı numaramız olan 112'yi her şey için kullanabiliyoruz. 30 Mart 2017 tarihi itibariyle sistemde olmayan bazı ilçelerimizi de sisteme dahil ederek tamamını bir merkezde yürütmeye çalışıyoruz" dedi.

Vali Ahmet Hamdi Nayir'in açıklamalarının ardından 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Tamer Yiğit istatistik verileri ile Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi hakkında katılımcılara detaylı bilgiler verdi. (EFE)

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Keçiören’in 11. Mahalle Konağı Yolda23 Eylül 2017 Cumartesi 10:58
  • Tavşanlı’nın Ayvalı Köyünde Halı Saha Sevinci23 Eylül 2017 Cumartesi 10:58
  • Simav’da Hizmet Dayanışması23 Eylül 2017 Cumartesi 10:58
  • Keçiören’de Çodam Atölye Kayıtları Başlıyor23 Eylül 2017 Cumartesi 10:53
  • Engeli, Hayalini Engelleyemedi23 Eylül 2017 Cumartesi 10:53
  • Amerika’da Sandığı Nişanlısı Karşısına Çıktı, Gelen Teklifle Şok Oldu23 Eylül 2017 Cumartesi 10:53
  • Sedir Mahallesi Spor Kompleksi’nin Temeli Atıldı23 Eylül 2017 Cumartesi 10:53
  • Avusturya’dan Türk Piyanistlere Çifte Ödül23 Eylül 2017 Cumartesi 10:53
  • Duyan Oraya Koştu23 Eylül 2017 Cumartesi 10:48
  • Suriyeli Çocukların Artık Bir Kardeşi Var23 Eylül 2017 Cumartesi 10:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti