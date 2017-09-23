112 Acil Çağrı Merkezi’ne Kütahya’nın Tüm İlçeler Dahil Edildi

Kütahya'da, 112 Ambulans, 110 İtfaiye, 155 Polis İmdat, 156 Jandarma, 177 Orman Yangın, 122 Afet ve Acil Durum (AFAD), 158 Sahil Güvenlik gibi acil çağrı...

Kütahya'da, 112 Ambulans, 110 İtfaiye, 155 Polis İmdat, 156 Jandarma, 177 Orman Yangın, 122 Afet ve Acil Durum (AFAD), 158 Sahil Güvenlik gibi acil çağrı hizmetlerini tek numara altında toplayan Acil Çağrı Hizmetleri'nin, İl Koordinasyon Komisyonu Toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Ahmet Hamdi Nayir başkanlığında, 112 Acil Çağrı Merkezinde yapılan toplantıya Belediye Başkan Vekili Galip Gültekin, Vali

Acil Çağrı Merkezine sahip 24 ilden biri olan Kütahya'da ilçelerin tamamının sisteme dahil edildiğini belirtildi.

Vali Ahmet Hamdi Nayir, "Acil Çağrı Merkezlerimiz Avrupa Birliği (AB) sürecinde kararına vardığımız bir husus. AB bunu 1991'den beri uyguluyor, biz 2003 yılında bu işe dahil olduk. İlk olarak da 2009 yılında Antalya ve Isparta illeriyle birlikte bu hizmete tek numaradan acil numaraların ihbarının, değerlendirmesinin, yönlendirmesinin yapıldığı bir sisteme biz de dahil olmuşuz. 81 ilden 24'ünde Acil Çağrı Merkezi var. Kütahya 24 ilden biri. Burada daha etkin, daha hızlı bir kullanım söz konusu. Birçok numarayı akılda saklamak gerekirken şimdi yalnızca eski ambulans çağrı numaramız olan 112'yi her şey için kullanabiliyoruz. 30 Mart 2017 tarihi itibariyle sistemde olmayan bazı ilçelerimizi de sisteme dahil ederek tamamını bir merkezde yürütmeye çalışıyoruz" dedi.

Vali Ahmet Hamdi Nayir'in açıklamalarının ardından 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Tamer Yiğit istatistik verileri ile Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi hakkında katılımcılara detaylı bilgiler verdi. (EFE)