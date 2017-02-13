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112 Acil Çağrı Merkezini Arayıp Bunları Söylüyorlar

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112 Acil Çağrı Merkezini Arayıp Bunları Söylüyorlar
Adıyaman 112 Komuta Kontrol Merkezine gelen birbirinden ilginç çağrılar merkezin meşgul olmasına neden oluyor.

Adıyaman 112 Komuta Kontrol Merkezine gelen birbirinden ilginç çağrılar merkezin meşgul olmasına neden oluyor.

2016 yılında 112 çağrı merkezine gelen 750 bin çağrının yüzde 95'ini asılsız çağrılar oluşturuyor. Sağlık ekiplerinin günde 3 bin çağrıya cevap verdiği 112 çağrı merkezinde sadece 100 ile 150 çağrı gerçek çıkıyor.

112 Acil Çağrı Komuta Kontrol Merkezine birbirinden ilginç çarılar geliyor. İneğin karnında olduğunu söyleyen kişiden, lahmacun siparişi veren kişiye, sapıklık yapandan şarkı söyleyen bir çok ilginç arama geliyor.

"Burası karanlık bir yer ellerim ayaklarım bağlı, bence ben ineğin karnındayım", "Lorke lorke hanımey lorke", "Lahmacun var mı?", "112'mi? O zaman Allah hepinizin bin türlü belasını versin", "Babam sabahtan beri telefonu açmıyor, orada mı?" diyenlerin yanı sıra sık sık arayan çocuklara 112 görevlisi, "Senin dersin yok mu, test çöz" diye nasihatte bulunuyor.

İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Osman Küçükkelepçe, asılsız ihbarların çok fazla olduğunu dile getirerek, "2016 yılı içerisinde 112 merkezine gelen yaklaşık 750 bin çağrının yüzde 95'i asılsız çıktı. Halkımızı bilinçlendirmeye çalışıyoruz ama asılsız çağrılar bizi çok yoruyor. Çocuklar arıyor, telefoncular telefonlarını denemek için arıyor. Canı sıkılan arıyor, sapıklar arıyor. Amaç dışı kullanımı bizi çok yoğun şekilde etkiliyor. Günlük 2 bin 500 ile 3 bin arasında gelen çağrının 100 ile 150 tanesi gerçek vakalardır, diğerleri ise asılsız çağrılardır" dedi.

112 Acil Çağrı Merkezini Arayıp Bunları Söylüyorlar

112 Acil Çağrı Merkezini Arayıp Bunları Söylüyorlar

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