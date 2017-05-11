112 Ekiplerine Saldırı

Milas'ın Kırcağız Mahallesi'nde intihar vakasına müdahale için giden Milas 112 Acil Sağlık ekipleri, yardım etmek istedikleri hastanın saldırısına...

Milas'ın Kırcağız Mahallesi'nde intihar vakasına müdahale için giden Milas 112 Acil Sağlık ekipleri, yardım etmek istedikleri hastanın saldırısına uğradı. Hasta, ekiplere tahra fırlatarak saldırgan tavırlar sergileyince ekipler, şans eseri yara almadan olay yerinden uzaklaştı.

Olayı, ATTDER Muğla Şubesi de yaptığı açıklamayla kınadı. Açıklamada amacı sadece hayat kurtarmak olan ekiplerin, bir kez daha bu üzücü olaylara maruz kalmamaları dileğinde bulunularak, "4 Mayıs Perşembe günü Milas 112 ekibimiz Kırcağız köyünde gittikleri intihar vakasında hastanın saldırısına uğramıştır. Hasta ekibimize küfürler ederek elindeki tahra yı fırlatmış ve ekibimiz şans eseri yaralanmadan olay yerinden kaçmıştır. Kasten yaralamaya teşebbüse, sözel ve fiziksel şiddete maruz kalan ekip arkadaşlarımız beyaz kod bildirmişlerdir.

Bu üzücü olayı yaşayan arkadaşlarımız Bahattin Avcı, Semra Demirtaş ve Burçin Sungur "a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Amacı sadece hayat kurtarmak olan ekiplerimizin bir daha bu tarz çirkin ve üzücü olayları yaşamamasını diliyoruz." ifadelerine yer verildi.