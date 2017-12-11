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112 Ekiplerine Sertifikaları Verildi

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112 Ekiplerine Sertifikaları Verildi
Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı'nca "Acil Obstetrik Bakım" eğitimine katılan 112 Acil Sağlık hizmetlerinde...

Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı'nca "Acil Obstetrik Bakım" eğitimine katılan 112 Acil Sağlık hizmetlerinde görevli 60 Paramedik ve Acil Tıp Teknisyeni düzenlenen törenle sertifikaları verildi.

Emirgan Otel'de iki gün süren eğitimde Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde görevli Kadın Doğum Uzmanı Dr. Burak Ün, Obstetrik Bakım ve Kanamalar, Yenidoğan Sorumlu Hemşiresi Şengül Bayrak, Yeridoğan sevki ve bebek kaynaklı riskli durumlar, Halk Sağlığı Hizmetleri Birim Sorumlusu Esin İlhan, Türkiye de anne ve bebek sağlığı hakkında ve program sorumlusu Ebe Sevil Çelik de, Acil Obstetrik Bakımda sevkler konusunda kendi dallarında geniş kapsamlı olarak eğitime katılan personellere eğitim verdiler.

Düzenlenen eğitim sonrasında bir açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ertuğrul Güner şöyle dedi:

"Acil Obstetrik bakım (AOB) gebeliğin başlangıcından doğum ve doğum sonrası ilk 42 gün içeresinde meydana gelen anne ve fetüs hayatını tehdit eden, acil müdahale gerektiren durumlarda verilen hizmetler bütünüdür. Düzenlemiş olduğumuz bu eğitimin amacı yaygın Obstetrik bakım hizmetlerine kolay ulaşılabilirlik ve bu hizmetlerin yüksek kalitede verilmesi yolu ile önlenebilir anne ölümlerini gelişmiş ülkeler seviyesine indirmektir. Etkin bir sevk sisteminin oluşturulmasını, güvenli kan naklinin gerçekleştirilmesini, personelin bilgi ve becerisini güncellenmesini ve hizmet standartlarını yükseltmeyi amaçlayan (AOB) programı kapsamında ilkyardım ve destek personeli eğitimi vermiş bulunmaktayız. Müdürlüğümüz tarafından 112 personeline yönelik düzenlediğimiz hizmet içi eğitimler belirli aralıklarla devam edecektir. Bu nedenle düzenlenen eğitimde emeği geçen başta eğitimcilerimiz olmak üzere tüm katılımcılara teşekkür ederim."

Eğitimin tamamlanmasının ardından düzenlenen törenle eğitime katılan personellere sertifikalarını İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Ertuğrul Güner, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Bilal Cin, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Tülay Çakır Bakkaloğlu tarafından sertifikaları verildi.

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