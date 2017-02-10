112 personelleri önlem istiyor

Türk Sağlık Sen Samsun Şube Başkanı Erdoğan Çakmak, 112 personellerinin görevi başında şiddete maruz kalmaya devam ettiğini belirterek, "Halen bir düzenleme yapılmamıştır" dedi

Türk Sağlık Sen Samsun Şube Başkanı Erdoğan Çakmak, 11 Şubat ATT ve Paramedikler Günü Kutlu dolayısıyla yazılı açıklama yaptı. 112 personelinin yoğun bir tempo ile çalışmaya devam ettiğini belirten Çakmak, "Bir yılda 5 milyonun üstünde acil vakaya giderek hizmet sunan bunun yanı sıra 120 milyon asılsız ihbarlarda uğraşmak durumunda kalan 112 çalışanlarımız, yoğun bir tempoyla çalışma hayatlarını devam ettirmektedirler" dedi.

Sağlık Sen Şube Başkanı Çakmak, "Ambulans başına 18 Bin 584 kişinin düştüğü, 2323 tane 112 istasyonunun olduğu ülkemizde ATT ve Paramediklerimizin ne yazık ki; sorunlarına ısrarla sırt çevrilmektedir. Ambulans kurşunlanması, 112 çalışanlarının sık sık şiddet olaylarına maruz kalmasına rağmen hala ve ısrarla adli olaylarda polis ve ambulansın eş zamanlı olarak olay yerinde yer almasına yönelik bir düzenleme yapılmamıştır. Şiddet ve sıklıkla ambulans kazaları nedeniyle hayat kurtaran ATT ve Paramedikler her vakaya gittiklerinde hayatlarından endişe eder bir hale gelmişlerdir. Acil olarak nitelendirilen tüm kamu hizmetlerinin sunan kamu çalışanları (itfaiye, polis v.b) görev esnasında hayatını kaybetmesi nedeniyle görev şehidi sayılırken, 112 acil çalışanları ise bu değerlendirmenin dışında tutulmaktadır. Aileler mağdur edilmektedir" diye konuştu.