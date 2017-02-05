117 Çiftçiye İyi Tarım Uygulaması Sertifikası Verildi

Konya'nın Kulu ilçesinde tıbbi ve aromatik bitki kapsamında 117 çiftçiye iyi tarım uygulaması sertifikası verildi.

Konya'nın Kulu ilçesinde tıbbi ve aromatik bitki kapsamında 117 çiftçiye iyi tarım uygulaması sertifikası verildi.

Kulu Halk Kütüphanesinde, Ziraat Odası Başkanlığının organize ettiği toplantıya, Kulu Ziraat Odası Başkanı İsmet Erdoğan, İlçe Tarım Kredi Kooperatifi Başkanı Menderes Orhan ve çiftçiler katıldı. Tıbbi ve aromatik bitki kapsamında iyi tarım uygulama ve istişare toplantısında 117 çiftçiye sertifika verildi.

Kulu genelinde 11 bin dekar kimyon, patates ve çörekotunun da dekara 100 Türk Lirası destekle çiftçilerin yaklaşık 1 milyon TL destek alacağını belirten Ziraat Odası Başkanı İsmet Erdoğan, "Çiftçilerimiz bu gün alınan sertifikalarla 17 Mart 2017 tarihine kadar ilçe tarım müdürlüğümüze başvurmaları gerekmektedir. İlk defa ziraat odamızın grup başkanlığında iyi tarım uygulaması başlamış olup gelecek yıllarda da devam edecektir" dedi.