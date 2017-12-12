12 Aralık Mağazacılar Günü Nata Vega’da Coşku İle Kutlandı

Ankara'nın en büyük alışveriş merkezlerinden olan Nata Vega, 12 Aralık Mağazacılar Günü'nü alışveriş merkezi çalışanları ile birlikte kutladı.

Ankara'nın en büyük alışveriş merkezlerinden olan Nata Vega, 12 Aralık Mağazacılar Günü'nü alışveriş merkezi çalışanları ile birlikte kutladı.

Müşterilerinin memnuniyeti için çaba gösteren perakende çalışanlarının günü olan 12 Aralık'a özel etkinlik hazırlandı. Tüm mağazalara pasta dağıtımı yapıldıktan sonra ana fuaye alanında canlı müzik eşliğinde çalışanlara özel kokteyl düzenlendi. Nata Vega Alışveriş Merkezi Genel Müdürü Tahir Çelik, "Mağazacılık, sektörün tüketiciye birebir dokunan, müşteriyle en insani ilişkileri kuran kısmı. Bu zor ve bir o kadar da önemli görevi sürdüren, temsil ettiğiniz sektörde emek veren 2 bine yakın çalışanımızın 12 Aralık Mağazacılar Günü'nü en içten duygularımla kutlarım" ifadelerini kullandı.