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12 Aralık Mağazacılık Günü Meysu Outlet’te Kutlandı

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12 Aralık Mağazacılık Günü Meysu Outlet’te Kutlandı
Meysu Outlet AVM, yılın 365 günü müşterilerinin memnuniyeti için çaba gösteren mağaza yetkilileri ve personellerinin enerji ve coşkusunu bir kat daha...

Meysu Outlet AVM, yılın 365 günü müşterilerinin memnuniyeti için çaba gösteren mağaza yetkilileri ve personellerinin enerji ve coşkusunu bir kat daha arttırmak amacıyla; Mağazacılar Günü kapsamında pasta kesim töreni gerçekleştirdi.

Mağaza çalışanlarının ve AVM yönetiminin katıldığı organizasyonda AVM Müdürü Adnan Arıkan, bu özel günde mağaza çalışanlarına gösterdikleri özverili çalışmaları için teşekkür ettiğini dile getirdi.

Yönetim ve kiralaması JLL tarafından yapılan, Gülsan Gıda Sanayi ve Tic. A.Ş. yatırımı olan Meysu Outlet Avm etkinlik ve kampanyalarını sürdürmeye devam ediyor.

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