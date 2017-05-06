12 Dabo Ekibi, Bölge Şampiyonası İçin Yola Çıktı

Hakkari ve Çukurca ilçesindeki 12 Devadam Basketbol Okulları (DABO), bölge şampiyonası için Elazığ'a gitti.

Hakkari ve Çukurca ilçesindeki 12 Devadam Basketbol Okulları (DABO), bölge şampiyonası için Elazığ'a gitti.

Hakkari Basketbol İl Temsilcisi ve 12 DABO Antrenörü Yakup Aktaş, 14.'sü yapılan 12 DABO Bölge Şampiyonasının Elazığ'da başladığını söyledi. Aktaş, Hakkari merkez ve Çukurca olmak üzere iki takım olarak 24 sporcu ile bölge şampiyonasına katılacaklarını belirterek, hedeflerinin Türkiye finallerine oyuncu kazandırmak olduğunu kaydetti. Aktaş, "Kafile yola çıkarken Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal yanımıza gelerek sporculara başarı dilemesi, ailelerle sohbet ederek her zaman destek olduğunu ve yanımızda olduğunu göstermesi bizleri ve sporcularımızı çok mutlu etmiştir. Bizi bu günümüzde yalnız bırakmayan Güldal'a, bize araç tahsisi konusunda yardımcı olan Hakkari Üniversitesi yönetimine ve en büyük destekçilerimiz olan duyarlı velilerimize teşekkür ediyoruz. Hakkari 12 DABO ve Çukurca 12 DABO okullarımız, ilimiz basketboluna destek ve katkı sunmaya devam ediyor. Şampiyonluk maçları bugün başlayıp 3 gün boyunca devam edecektir" dedi.