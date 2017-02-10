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12 İş Yerini Soyan Hırsızlar Adliyeye Sevk Edildi

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12 İş Yerini Soyan Hırsızlar Adliyeye Sevk Edildi
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 12 işletmeyi soyduğu belirlenen 3 hırsız, Gebze Emniyeti Asayiş Şube Hırsızlık Masası ekipleri tarafından yakalandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 12 işletmeyi soyduğu belirlenen 3 hırsız, Gebze Emniyeti Asayiş Şube Hırsızlık Masası ekipleri tarafından yakalandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 12 ayrı hırsızlık olayına karıştığı belirlenen 3 hırsız, Çayırova'da bulunan metruk bir binada yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Recai A., Erkan K. ve Burhan Y. isimli şahıslar Gebze'de bulunan 10 kafe, 1 oto yıkama ve 1 halı sahayı soydu. Hırsızlık olayları sonrası mağdur olanların yaptıkları şikayetlerin ardından Gebze Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Gebze Emniyeti Hırsızlık Masası ekiplerince yapılan fiziki ve teknik takip sonrasında, zanlıların Çayırova'da bulunan metruk bir binada saklandığı belirlendi. Metruk binada saklanan 3 hırsızlık şüphelisi, emniyet güçlerinin yapmış olduğu operasyonla kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Zanlılar ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Yapılan soruşturmada daha önceden çok sayıda sabıkası olduğu belirlenen 3 şahıs, emniyetteki işlemlerinin arından Gebze Adliyesine götürüldü.

12 İş Yerini Soyan Hırsızlar Adliyeye Sevk Edildi

12 İş Yerini Soyan Hırsızlar Adliyeye Sevk Edildi

12 İş Yerini Soyan Hırsızlar Adliyeye Sevk Edildi

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