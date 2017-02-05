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12 Kişilik Dağcı Grubu Mehet Dağı’na Tırmandı

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12 Kişilik Dağcı Grubu Mehet Dağı’na Tırmandı
Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) Hakkari İl Temsilciliği organizasyonda 12 kişilik dağcı, 2900 rakımlı Mehet Dağı'na zirve tırmanış gerçekleştirdi.

Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) Hakkari İl Temsilciliği organizasyonda 12 kişilik dağcı, 2900 rakımlı Mehet Dağı'na zirve tırmanış gerçekleştirdi.

TDF İl Temsilcisi Naci Ertunç, Hakkari'de turizme kazandırmak amacıyla yaz aylarında olduğu gibi kış aylarında da dağ tırmanışlarını gerçekleştireceklerini söyledi. Birçok tırmanış gerçekleştirdiklerini belirten Ertunç, bugün ise yaz aylarında 4 mevsimin bir arada yaşandığı ve karın hiç eksik olmadığı Mehet Dağı'na 12 dağcıyla birlikte tırmanış yapacaklarını belirtti. Ertunç, "Hakkari merkez Bay köyünde Torosların devamı Mehet Dağı'na tırmanışımızı gerçekleştireceğiz. Yaptığımız tırmanışları geleneksel hale getirdik. Tek amacımız ilimizi tanıtmak ve bu güzelliklerin tüm dünyada bilinmesidir. Yaz aylarında olduğu gibi kış aylarında da zorlu doğa koşullarına rağmen tırmanışlarımızı sürdürüyoruz" dedi.

12 Kişilik Dağcı Grubu Mehet Dağı’na Tırmandı

12 Kişilik Dağcı Grubu Mehet Dağı’na Tırmandı

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