  • BIST 88.830
  • Altın 146,078
  • Dolar 3,6822
  • Euro 3,9239
  • Samsun 5 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 7 °C
  • İzmir 13 °C
  • Ordu 7 °C
  • Sinop 3 °C
  • Giresun 8 °C
  • Amasya 10 °C
  • Rize 7 °C
  • Trabzon 8 °C
  • LOCALARA BÜYÜK İLGİ BEKLENİYOR
  • KARADENİZ İMAMI MEB'DE ÇALIŞMIŞ
  • Mart ayına gelmeden 'yolcu ve yük' kaçtı
  • LOCALARA BÜYÜK İLGİ BEKLENİYOR
  • KARADENİZ İMAMI MEB'DE ÇALIŞMIŞ
  • Mart ayına gelmeden 'yolcu ve yük' kaçtı
  • İddaa'da kazandıran Kuponlar!
  • En İyi Kuponlar Burda
  • Real indirimleri artık tek bir adreste!
  • Volkswagen Kronik Sorunları
  • Evimin Değerini Nasıl Öğrenebilirim?
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT

“12 Şubat’tan 15 Temmuz’a” Belgeseli

» »
“12 Şubat’tan 15 Temmuz’a” Belgeseli
Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü nedeniyle Filozof Medya Prodüksiyon Ajansı, "12 Şubat'tan 15 Temmuz'a Türk İstiklal...

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü nedeniyle Filozof Medya Prodüksiyon Ajansı, "12 Şubat'tan 15 Temmuz'a Türk İstiklal Mücadelesi" konulu özel belgesel hazırladı.

Yönetmenliğini İbrahim Baykut'un, senaryosunu Mehmet Işık'ın yaptığı belgesel hakkında basın toplantısı düzenleyen Filozof Medya Prodüksiyon Ajans Yapımcısı Selim Işık, belgeselin 12 Şubat'ta yayınlanacağını söyledi. "12 Şubat'tan 15 Temmuz'a Türk İstiklal Mücadelesi" belgeselinin 30 dakikalık özel bir çalışma olduğunu kaydeden Işık, "12 Şubat'tan 15 Temmuz'a Türk İstiklal Mücadelesi adlı belgeseli hazırlamaktaki amacımız, Sütçü İmam nezdinde Maraş'ın ve bu vesileyle Türkiye'nin kurtuluşuna vesile olan kahramanlarımızın, 15 Temmuz'da ülkemizin hainler tarafından işgaline karşı canlarını ortaya koyan tüm şehitlerimizin, Ömer Halisdemir'in, Niyazi Ergüven'in ve daha nice yiğitlerin kutlu duruşlarını sonraki nesillere aktarmaktır. Türkiye'nin birliğine, bütünlüğüne ve huzuruna kastedenlere karşı 15 Temmuz'da milletimizin verdiği onurlu, anlamlı cevabın her geçen gün daha bir coşkuyla verilmesi ve gelecek nesillere hakkıyla aktarılması gerektiğine inanıyoruz. Cumhurbaşkanımızın da belirttiği gibi teröre karşı milli seferberliğin hayata geçirilmesinden başka çaremiz yok. Benim milli seferberlikten anladığım, teröre karşı mücadelenin sadece güvenlik güçlerinin işi olmadığıdır. Bizlerde birey olarak sorumluluklarımızın hakkını verdiğimizde, milletimizin hizmetinde olduğumuzda milli seferberlik anlamlı hale gelir. Daha iyi bir öğrenci, daha iyi bir memur, esnaf, tüccar ve siyasetçi olmak bizim vatan borcumuzdur. Hepimiz devletimizin ve milletimizin bize verdiği vazifeyi hakkıyla yerine getirmeliyiz. 12 Şubat'tan 15 Temmuz'a Türk İstiklal Mücadelesi adlı bu belgesel çalışması da bu anlayışın sonucunda ortaya çıkmıştır" dedi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • El-bab Şehidi Kayseri’de Toprağa Verildi09 Şubat 2017 Perşembe 17:18
  • Tsk’dan Yapılan Açıklamada, "Rusya Federasyonu’na Ait Bir Savaş Uçağı Tarafından Deaş Hedeflerine İcra Edilen Hava Harekatı Esnasında Kazaen Tsk Unsurlarının Olduğu Bir Binaya İsabet Eden Bomba İle Üç Kahraman Silah Ark09 Şubat 2017 Perşembe 17:08
  • Karabüklü Şehidi 10 Binler Uğurladı09 Şubat 2017 Perşembe 16:58
  • Vali Yardımcısı Sigara Denetiminde09 Şubat 2017 Perşembe 16:43
  • Parkmetreci Köpek Yaptıklarıyla Görenleri Şaşırtıyor09 Şubat 2017 Perşembe 16:28
  • Depremzedeler Nisan Ayında Evlerine Kavuşacak09 Şubat 2017 Perşembe 16:18
  • Aksaray’da Muhtarlar Ve Stk’lardan Referandumda ’Evet’ Çağrısı09 Şubat 2017 Perşembe 16:08
  • Afad Olası İstanbul Depremine Hazır09 Şubat 2017 Perşembe 15:58
  • Astana Avrasya Milli Üniversitesinde "Hoca Ahmet Yesevi’yi Anlamak" Konferansı Düzenlendi09 Şubat 2017 Perşembe 15:48
  • Adana’ya El Bab’tan İkinci Şehit Ateşi Düştü09 Şubat 2017 Perşembe 15:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti