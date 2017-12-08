12. Travel Turkey İzmir Fuarı’nın Partneri Diyarbakır Olacak

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, 2018'de düzenlenecek olan 12. Travel Turkey İzmir Fuarı'nın partner ilinin Diyarbakır olduğunu müjdeledi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, 2018'de düzenlenecek olan 12. Travel Turkey İzmir Fuarı'nın partner ilinin Diyarbakır olduğunu müjdeledi.

Diyarbakır Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Karacadağ Kalkınma Ajansı, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Ticaret Borsası, Ticaret ve Sanayi Odası, Sur Belediyesi, Sosyal Yardımlaşma Vakfı Aile Destek Merkezi, TÜRSAB Bölge Yürütme Kurulu, Hacı Levent Kadayıfçısı, Uğurcan Peynircioğlu ve Tanrıkulu Bakırcılığın katılımını Diyarbakır standının açıldığı 11'inci Travel Turkey İzmir Turizm Fuarı devam ediyor.

Fuarda seyahat acenteleri, tur operatörleri, iş ve kongre turizmi, bakanlıklar, konsolosluklar, oteller, tatil köyleri, yat, kruvaziyer turizmi, marina, uluslararası turizm otoriteleri, odalar, borsalar, kafeterya ve restoranlar, aktif macera turizmi, belediyeler, bankacılık ve sigorta firmaları, kültür turizmi, valilikler, il kültür turizm müdürlükleri, dalış okulları, spor turizmi, kalkınma ajansları, havayolları, turizm teknolojisi, turizm birlik, dernekleri, otel ekipmanları firmaları, turizm taşımacılığı, turizm medyası, eğitim turizmi, bilgi, enformasyon teknolojileri, medikal kuruluşlar ile sağlık kuruluşları yer aldı. Geçen yıl 36 farklı ülkeden bin 179 katılımcının bulunduğu fuara bu yıl 36 ülkeden ve 54 ilden toplam bin 284 katılımcı dahil oldu.

Bakan Kurtulmuş Diyarbakır standını ziyaret etti

Fuarı ziyaret eden Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Sur Temalı Diyarbakır standını ziyaret etti. Bakan Kurtulmuş'u, Vali Yardımcısı Hasan Gökpınar, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Fuat Eker, Kültür ve Turizm İl Müdürü Cemil Alp, Ticaret ve Sanayi Odası Fuar ve Markalaşma Komisyonu Başkanı Kadri Kazmacı, Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Şükrü Boylu, TÜRSAB Bölgesel Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akyıl tarafından karşıladı. Bakan Kurtulmuş, Türkiye'nin dünyada başka hiçbir ülkenin sahip olmadığı zenginliklere sahip olduğunu ve Diyarbakır'ın bu zenginliklerden biri olduğunu belirtti. Turizmin deniz, güneş, kum turizminin yanı sıra çeşitlendirilmesi ve 12 aya yayılması gerektiğini ifade eden Kurtulmuş, "Turizmi çeşitlendirerek yolumuza devam etmek zorundayız. Bu güzelliği hem insanlığın hizmetine sunmak hem de ülkemizin zenginliğini artırmak zorundayız" dedi.

"Diyarbakır partner il olacak"

Ziyarette İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ise, 6-9 Aralık 2018'de düzenlenecek olan 12. Travel Turkey İzmir Fuarı'nın partner ilinin Diyarbakır olduğunu müjdeledi.

"Hazırlıklara başlayacağız"

Ticaret ve Sanayi Odası Fuar ve Markalaşma Komisyonu Başkanı Kadri Kazmacı, Diyarbakır'ın Partner İl olarak kabul edilmesinin kendileri için büyük önem taşıdığını belirterek gerekli tüm hazırlıklara Turizm Platformu olarak başlayacaklarını söyledi.

21 metre uzunluğunda örgü peynir

Ayrıca Diyarbakır standında bulunan Uğurcan Peynircioğlu tarafından hazırlanan 21 metre örgü peynir fuarı ziyaret eden vatandaşların ve katılımcıların ilgi odağı oldu.