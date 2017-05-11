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120 İhtiyaç Sahibi Yaşlı Vatandaşa Evde Bakım Hizmeti Verilecek

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120 İhtiyaç Sahibi Yaşlı Vatandaşa Evde Bakım Hizmeti Verilecek
Kastamonu Valiliği tarafından merkez ve köylerinde ikamet eden ihtiyaç sahibi 120 vatandaşa, evde bakım hizmeti verilecek.

Kastamonu Valiliği tarafından merkez ve köylerinde ikamet eden ihtiyaç sahibi 120 vatandaşa, evde bakım hizmeti verilecek.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Kastamonu Belediyesi, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile İl Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından merkez ve köylerinde ikamet eden ihtiyaç sahibi 120 vatandaşa evde bakım hizmeti verilmesi yönünde proje hazırlandı. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nda 292 bin TL'lik projenin tanıtım toplantısında konuşan Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, "Merkez ve merkez köylerde ikamet eden sosyal ve ekonomik açıdan yoksulluk ve yoksunluk içinde olan, bakıma muhtaç, kimsesi olmayan, yakınlarının bakmadığı, huzur evlerinde kalmak istemeyen yaşlı vatandaşların kendi evlerinde, sosyal çevrelerinden ayrılmadan evde bakım ve sağlık hizmetlerinin gerçekleştirilmesini amaçlıyoruz" dedi.

Kılıçarslan, "Önceden tespitleri yapılan merkez ve merkeze bağlı köylerde ikamet eden sosyal ve ekonomik açıdan yoksulluk ve yoksunluk içinde olan, kimsesi olmayan, yaşlı ve bakıma muhtaç 120 vatandaşımız. İl merkezi ve merkez köylerde ikamet eden yaşlı ve bakıma muhtaç olan, kimsesi olmayan, ancak huzurevi hizmeti istemeyen yaşlıların kendi bulundukları sosyal çevreden ayrılmadan, evde bakım hizmetine ihtiyaçları vardır. Bu bakım hizmetleri desteklenerek sorunların azaltılabileceği düşünülmektedir. Bu kapsamda olan kişiler tespit edilerek evde kendi bakımını tam anlamıyla gerçekleştiremeyen ve sağlık sorunlarıyla birlikte maddi yoksunluk içinde olan bu vatandaşları kötü yaşam koşullarından kurtarmak daha sıhhi ortamlar sağlayabilmektir. Terk edilmiş ve toplumdan itilmiş düşüncesi taşıyan, ilgi yoksunluğundan şikayet eden yaşlılara devletimizin değer verdiği, sahip çıktığı düşüncesini aşılayabilmek amaçlanmıştır" diye konuştu.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Uğur Başak ise, 2012-2014 yılları arasında merkez ve köylerinde yaşlı vatandaşlara yönelik evde bakım hizmeti kapsamında proje yürüttüklerini ifade ederek, şöyle konuştu: "Yaklaşık 85 bin TL civarında proje bütçemiz vardı. Bu projeden 82 yaşlı vatandaşımız yararlandı. Fakat bunlar sadece merkez mahallerinde ikamet edenlerdi. Bu projede alanımızı biraz daha genişlettik ve köylerimizi de projede dahil ettik. Bu proje sayesinde 120 yaşlı vatandaşımıza ulaşarak evde bakım hizmeti vermeyi hedefliyoruz."

120 İhtiyaç Sahibi Yaşlı Vatandaşa Evde Bakım Hizmeti Verilecek

120 İhtiyaç Sahibi Yaşlı Vatandaşa Evde Bakım Hizmeti Verilecek

120 İhtiyaç Sahibi Yaşlı Vatandaşa Evde Bakım Hizmeti Verilecek

120 İhtiyaç Sahibi Yaşlı Vatandaşa Evde Bakım Hizmeti Verilecek

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