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1207 Antalya Döşemealtı Adana’dan 3 Puanla Döndü

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1207 Antalya Döşemealtı Adana’dan 3 Puanla Döndü
Türkiye Kadınlar 1. Liginde mücadele eden 1207 Antalya Döşemealtı Belediye Spor Adana deplasmanından 3 puanla döndü.

Türkiye Kadınlar 1. Liginde mücadele eden 1207 Antalya Döşemealtı Belediye Spor Adana deplasmanından 3 puanla döndü.

Türkiye Kadınlar 1. Liginde şampiyonluk mücadelesi veren 1207 Antalya Döşemealtı Belediye Spor Kadın Futbol Takımı, ligin ilk yarısında kendi sahasında ağırladığı ve 2-0 yendiği Adana İdmanyurdu Futbol takımını Adana deplasmanında da aynı skorla yenerek haftayı 3 puanla kapattı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlanırken ikinci yarıya hızlı başlayan Kırmızı-Beyaz-Siyahlı ekip Kolombiyalı yıldızları Arias Vidal ile Orianica Velasquez'in golleriyle sonuca gitti. Adana maçının kadrosunda yeni transferlerden A Milli Takım oyuncuları kaleci Zeynep Erdoğan, Demet Kılınç ve Tatiana Matveeva forma giydi.

1207 Antalya Döşemealtı Adana’dan 3 Puanla Döndü

1207 Antalya Döşemealtı Adana’dan 3 Puanla Döndü

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