1207 Antalya Döşemealtı Belediye Spor’dan Hazırlık Maçı

1207 Antalya Döşemealtı Belediye Spor Kadın Futbol Takımı, Kazakistan Lig Şampiyonu ile hazırlık maçı oynayacak.

1207 Antalya Döşemealtı Belediye Spor Kadın Futbol Takımı, Kazakistan Lig Şampiyonu ile hazırlık maçı oynayacak.

Türkiye Kadınlar Futbol 1'nci lig'de mücadele eden 1207 Antalya Döşemealtı Belediye Spor Kulübü ligin bitimine 4 hafta kala zirve mücadelesini sürdürüyor. Play-Off'lara kalarak şampiyonluk hesapları yapan Kırmızı-Beyaz-Beyazlı ekip çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

Geçtiğimiz hafta Adana deplasmanında aldıkları 2-0 galibiyet ve 3 puanla dönen Döşemealtı Belediye Spor Kulübü lige verilen arada Kazakistan Kadın futbol ligi şampiyonu ile dostluk maçında karşı karşıya gelecek.

Kazakistan şampiyonu BIK Çimkent Kadın Futbol takımı ile Cumartesi günü Belek Hane Otel sahasında yapılacak dostluk maçına çıkacak olan Kırmızı-Beyaz-Siyahlı ekibin teknik patronu Hüseyin Türk, "Lige verilen arada kardeş ülke Kazakistan kadın futbol takımı ile hazırlık maçı yapacağız. Tüm oyuncularıma şans vererek yabancı takımlarla mücadele tecrübesi kazandırmayı hedefliyoruz" dedi. 1207 Antalya Döşemealtı Belediye Spor kulübü Kadın futbol takımı 11 Mart tarihinde kendi sahasında Karadeniz Ereğli Belediyesi Kadın futbol takımını ağırlayacak.