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13 Evden Hırsızlık Yapan Kamu Görevlisi Tutuklandı

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13 Evden Hırsızlık Yapan Kamu Görevlisi Tutuklandı
Giresun'un Yağlıdere ilçesinde 13 evden hırsızlık yapan kamu görevlisi tutuklandı.

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde 13 evden hırsızlık yapan kamu görevlisi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Giresun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yağlıdere ilçesinde son zamanlarda meydana gelen hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde daha önce Yağlıdere ilçesine bağlı Akpınar köyünde ve Görele ilçesine bağlı Çiftlik köyünde kamu görevlisi olarak görev yapan A.U. yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli A.U., 13 farklı evden farklı tarihlerde hırsızlık yaptığını itiraf etti. Yer göstermesi ve ev aramalarında çalıntı 2 adet 9 mm çapında tabanca, 3 adet 9 mm çapında kurusıkı tabanca, 100 adet tabancalara ait fişek, 2 adet çamaşır makinesi, 1 adet buzdolabı, 1 adet LCD TV, 1 adet elektrikli süpürge, 3 adet spiral makinası, 2 adet elektrikli testere, 1 adet lehim makinesi, 3 adet ütü, 3 adet inşaat malzemesi, 11 adet çeşitli küçük el aleti, 3 adet yün yorgan, 5 adet yün yastık, 1 adet çaydanlık, 1 adet küçük tüp, 5 parça kıyafet ele geçirildi. Şüpheli A.U., sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak Giresun Kapalı Cezaevine gönderildi.

Öte yandan, Bulancak ilçesine bağlı Karaağaç köyünde meydana gelen büyükbaş hayvan hırsızlığına ilişkin inceleme başlatan İlçe Jandarma Komutanlığı, olaya karıştığı şüphelenilen bir aracı kiralayan şahısların olay günü hırsızlık mahallinde bulunduğunu tespit etti. Gözaltına alınan araç kiralayan şahıs ve yanındaki diğer 2 şahıs, suçlarını itiraf etti. Çalınan büyükbaş hayvan ise bulunarak sahibine teslim edildi. Hırsızlık olayını gerçekleştiren A.A. ve E.N. çıkarıldıkları adli makamlarca adli kontrol kararıyla, diğer şüpheli E.Y. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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