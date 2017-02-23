13 final maçımız var

7 MAÇ İÇ SAHADA
TFF 1’nci Lig’de 15 puanla son sırada yer alan Samsunspor’da sıkı yönetim ilan edildi. Tarihinin en zor lig sezonunu yaşayan Kırmızı-Beyazlılar, Pazar günü evinde ağırlayacağı Boluspor maçıyla birlikte 13 final karşılaşmasına çıkacak. Toplam 39 puanın bulunduğu 13 maçta özellikle iç sahada oynanacak 7 karşılaşmadan puan kaybetmeden ayrılmak istiyor.
CAMİAYA SÖZ VERDİLER
Başta Başkan Erkurt Tutu ve yönetimi olmak üzere, teknik heyet ve futbolcular kalan maçların en iyi sonuçla tamamlanması için camiaya söz verdi. Teknik Direktör Osman Özköylü her antrenman öncesi futbolcuları ile saha içerisinde mini bir toplantı yaparak kalan maçların önemine vurgu yapıyor.
HER MAÇ FİNAL
Başkan Erkurt Tutu, 13 final maçının kaldığını ve bunları en iyi şekilde sonuçlandırmak için takım olarak kenetlendiklerini ifade etti. Teknik heyet ve futbolculara güvendiğini söyleyen Başkan Tutu, “Her maçımız final niteliğinde. Bu hafta oynayacağımız Boluspor maçıyla birlikte bir seri yakalayıp kısa sürede alt sıralardan kurtulmak istiyoruz. İyi bir takıma sahibiz. İyi futbol oynuyoruz. Bunu sonuca da yansıtacağız” diye konuştu.
“TARAFTARA GÜVENİYORUZ”
Samsunspor taraftarına da seslenen Başkan Erkurt Tutu, özellikle iç sahada oynanan karşılaşmalarda kendilerini yalnız bırakmamalarını isteyerek, “Böyle bir taraftara sahip bir takımın başkanı olmaktan büyük gurur ve mutluluk duyuyorum. Bizi hem içeride hem de dışarıda coşkuyla destekleyen ve takımına sahip çıkan bir taraftarımız var. Ben inanıyorum ki kalan 13 maçta da onların bu desteği ile birlikte bu sezonu sorunsuz bir şekilde atlatacağız” dedi.
SAMSUNSPOR’UN KALAN MAÇLARI
Boluspor
Denizlispor (D)
Gaziantep Büyükşehir Belediye
Altınordu (D)
Balıkesirspor
Şanlıurfaspor (D)
Manisaspor
Elazığspor (D)
Ümraniyespor
Eskişehirspor (D)
Giresunspor
Göztepe (D)
Bandırmaspor
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