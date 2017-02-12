13 Milyonluk Vurgun Yapan Peruklu Dolandırıcı Tutuklandı

Bursa'da, taktığı peruklarla kılıktan kılığa giren ve yüzlerce kişiyi "ponzi" adı verilen yöntemle dolandırarak 13 milyon TL'lik vurgun yapan kadın...

Bursa'da, taktığı peruklarla kılıktan kılığa giren ve yüzlerce kişiyi "ponzi" adı verilen yöntemle dolandırarak 13 milyon TL'lik vurgun yapan kadın tutuklandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Bursa, İzmir ve İstanbul illerinde çok sayıda vatandaşın dolandırılması üzerine harekete geçti. Polisin uzun soluklu takibi neticesinde, yüzlerce kişiden şu ana kadar tespit edilen toplam 13 milyon TL'lik vurgun yaptığı iddia edilen A.M. isimli kadın dolandırıcı yakalandı. Bursa ve civar illerde yüzlerce mağduru "ponzi yöntemi" ile dolandırdığı iddia edilen A.M., Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde gözaltına alındı. Üzerinde sahte kimlik ve ehliyet, aracın içerisinde 18 adet peruk, dövizle bir miktar Türk parası ele geçirildi. Dolandırıcılık, sahtecilik ve rüşvet suçlarından da aranan A.M.'nin, tanınmamak için her olayda farklı peruk taktığı ortaya çıktı.

Kılıktan kılığa girerek çok sayıda vatandaşın canını yakan zanlı, emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.