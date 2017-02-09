13 Yaşındaki Kızı Facebook’tan Taciz Eden Şahsı Vatandaşlar Darp Etti

Manisa'da sosyal medya üzerinden 13 yaşındaki kızı taciz ettiği iddia edilen şahıs, vatandaşlar tarafından sokak ortasında darp edilerek polise teslim...

Manisa'da sosyal medya üzerinden 13 yaşındaki kızı taciz ettiği iddia edilen şahıs, vatandaşlar tarafından sokak ortasında darp edilerek polise teslim edildi.

Olay, saat 19.00 sıralarında Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Akıncılar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 35 yaşlarındaki bir şahsın Facebook üzerinden bir süredir 13 yaşındaki kızını taciz ettiğini öğrenen anne, durumu önce eşine anlattı. Kızının hesabı üzerinden şahısla irtibatı sürdüren anne, tacizciyi yakalatmak amacıyla buluşma teklif etti. Buluşma noktasına gelen şahsı tespit eden kızın babası, tacizciyi yakalayarak durumu polise haber verdi. Bu sırada çevrede olayı öğrenen vatandaşlar yakalanan şahsı darp etmeye başladı. Olay yerine gelen polis ekipleri, şahsı vatandaşların elinden güçlükle aldı. Sağlık kontrolü için Manisa Devlet Hastanesine götürülen şahıs, daha sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.