133 Akademisyen Yeni Unvanlarıyla Cübbe Giydi

Yeni unvanlarını alan Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ) görevli 133 akademisyen için "Biniş Takdim Töreni" düzenlendi.

Yeni unvanlarını alan Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ) görevli 133 akademisyen için "Biniş Takdim Töreni" düzenlendi.

OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen törenle, 24 öğretim üyesi profesör, 69 öğretim üyesi doçent, 40 öğretim üyesi ise yardımcı doçent unvanını aldı. Biniş Takdim Töreni, açılış konuşmaları ile başladı.

Bilgiç: "Cübbe giyen meslek grubunun bozulduğu bir toplumun sağlam kalması mümkün değil"

Törenin açılış konuşmasını yapan OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, "Yargı mensupları, din adamları ve akademisyenler cübbe giyer. Bu meslek gruplarına verilen önemin göstergesi olarak cübbe giyerler. Bu meslek gruplarının hak ve hakikatle ilgili olduğunu görüyoruz. Hakikatin arayışı içindedirler. Hakkın ortaya çıkmasını sağlarlar ve bunu duyururlar. Bu cübbeyi giyenler aldıkları kararlarda, yaptıkları işlerde; bağımsız olma, baskıya karşı dimdik ayakta durma ve vicdanlarının sesini ihmal etmemek gibi bir mecburiyetleri var. Bu nedenle cübbe giymeyi şekli bir işlem gibi görmemiz doğru değil. Cübbenin simgesel anlamlarının, cübbeyi giyenlerde tezahür etmesi gerekir. Aksi taktirde bu bir seremoniden öteye geçmeyecektir. Bu üç meslek grubunun bozulduğu bir toplumun sağlam kalması mümkün değildir. Bugün cübbelerini giyen arkadaşlarımızı tebrik ediyorum" dedi.

Yılmaz: "Öğrencilere eğitimin yanında diğer yönlerinizle de örnek oluyorsunuz"

OMÜ'nün Samsun'un gurur kaynağı olduğunu belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, "Büyükşehir olarak, üniversitemize elimizden gelen katkıyı sağlamaya çalışıyoruz. Üniversitemizin kampüsü Türkiye'deki en güzel yerleşkelerden bir tanesi. İnşallah bu güzel yerleşke bilim adına yapılması gereken, eğitim öğretim adına yapılması gerekenleri en iyi şekilde yapar. Burada 133 akademisyenimiz cübbe giyiyor. Bu seremoni onlar için güzel bir anı olacak. Öğretmenler öğrencilerinin idolleridir. Kendi hayatlarında yaptıkları ile hocalarının yaptıklarına bakarlar. Kendi yaptıkları ile hocalarının yaptıkları arasında paralellik var mı diye bakarlar. Hocaların söyledikleri ile yaptıklarının çelişip çelişmediğine bakarlar. Öğrencilerin toplumun önünde olan insanlarla kendi davranışlarını oluşturmak gibi başarı öykülerini bu davranışlarla mazeretlendirmek gibi bir alışkanlıkları vardır. Olmak istedikleri kişiyi hep sorgularlar. Onun için bilime verdiğiniz katkının yanında diğer yönlerinizle de çocuklar için örnek oluyorsunuz. Hem çocukları geleceğe hazırladığınız hem de kişiliklerine katkı verdiğiniz için sorumluluğunuz çok fazla. Bu cübbelerin sizlere hayırlar getirmesini diliyorum" şeklinde konuştu.

Kurt: "OMÜ gücünü gösteriyor"

Türkiye'de ciddi bir üniversiteleşme olduğunu belirten AK Parti Samsun Milletvekili Hasan Basri Kurt, "Türkiye'de bu gün her vilayette bir üniversitemiz var. Biz Samsun'da ikinci şehir üniversitesini konuşur pozisyonuna geldik. Bu aynı zamanda OMÜ'nün gücünü gösteriyor. OMÜ köklü bir üniversite olmasaydı bu gücü gösteremezdi. Kuruluşundan bu güne kadar OMÜ'ye destek veren bu aşamaya taşıyan herkese teşekkür ediyorum. Cübbelerini giyecek arkadaşlara başarılar diliyorum" diye konuştu.

Müzik dinletisinin ardından 133 akademisyene cübbeleri giydirildi. Ardından toplu hatıra fotoğrafı çektirildi. Törene öğretim üyeleri ve aileler katıldı.