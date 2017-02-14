Evet “14 şubat SAMSUNSPOR günü” olacak İnşallah.

Samsunspor’un yıllardır sahipsizliğinden bahseder dururduk,defalarca yazdık,eleştirdik hatta isyan ettik nihayet Samsunspo’ra tüm şehir(şimdilik büyükşehir belediyesi hariç)sahip çıkmaya başladı.

Taraftar,iş adamı ve siyasetçilerimizin takımımıza sahip çıkmaya başlaması bizleri çok mutlu ve umutlu etmektedir.

Gerçekten de Samsunspor tarihinin en sıkıntılı günlerini yaşıyordu,takımın ligdeki konumu sondan ikinci ve tarihinin en kötüsüydü.

Transfer tahtası iki dönem kapalı kalmış, elimiz de sahaya sürecek kadro yokluğundan takımı alt yapıdan tamamlamıştık ama yine de olmadı.

Yasak kalkmıştı ama tahtayı açtıramıyorduk çaresizdik artık herşey bitti derken Samsunspor başkanının gayretleri karşılık buldu ve tahta açıldı takıma yakışır transferler yapıldı.

Ara transfer döneminde bu kadar transfer yapmak doğru değildi ama yapacak birşeyimiz yoktu.

Alınan oyuncuların neredeyse tamamı takımlarının direk oyuncusu olmamasına rağmen hepsi de çabucak uyum sağladı ve son üç maçı iyide oynadık ama Adanademirspor’a son dakika golüyle şanssız bir şekilde yenildik,ligin güçlü takımlarından Malatyaspor’u kendi sahamızda çok iyi bir oyunla farklı bir skorla yenince ümitlerimiz pekişmişti.

Sivasspor maçına çok ümitli gitmiştik ki o kadar taraftarda takımımıza destek için Sivas’ın yolunu tutmuştu.

Sivas’ta da iyi oynamamıza rağmen yine yenildik.

Artık hedef içerde ki üst üste oynayacağımız iki maçı kazanmak. Bu maçları kazanacak güce sahibiz

Bu şehir futbol kültürü olan bir şehir onun için küllerimizden doğup diriliş sağlanacaktır .

öncelikle yapmamız gerekenlreri özetlersek “14 şubat Samsunspor gününün” organize edileceği salonu tıklım tıklım doldurup dünyaya Samsun’un kenetlendiğini göstermeliyiz.

Ondan sonra 155 bin Samsunspor formasını kısa sürede tüketmeliyiz.

İçerde oynayacağımız ilk çaçta ve tüm maçlarda Protokol trübünü de dahil stadı olabildiğince dolduracağız.

Protokol trübününü dolu görünce rakip takım çekinecek,Hakemler bu takımın sahipsiz olmadığını hissedecek kaksızlık yapmayacak, bizim topçumuzda protokol trübününü ve trübünleri görünce coşacak ki artık kendimize gelelim.

Bu sıkıntılı süreci atlatalım, gelecek güzel olacak İnşallah.