14 Şubat’ta 14 Nikah

Ordu'nun Altınordu ilçesinde 14 Şubat Sevgililer Günü'nde dünya evine girmek isteyen 14 çift nikah masasına oturdu.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde 14 Şubat Sevgililer Günü'nde dünya evine girmek isteyen 14 çift nikah masasına oturdu.

Nikahlarını özel bir günde kıydırıp daha anlamlı hale getirmek isteyen genç çiftler, Altınordu Belediyesi nikah salonunda yoğunluğa yol açtı. Aylar öncesinden 14 Şubat için kayıt yaptıran çiftler "evet" diyerek dünya evine girdi. Genç çiftlerin bu özel ve mutlu gününde nikahlarını ise Belediye Başkanı Engin Tekintaş kıydı.

Dünya evine giren çiftlere çeşitli hediyeler takdim eden Başkan Engin Tekintaş genç çiftlere tavsiyelerde bulunarak, birbirlerine karşı saygılı olmalarını, üç çocuk yapmalarını ve ülkemiz geleceği için iyi evlatlar yetiştirmelerini istedi.

114 Şubat tarihini nikah günü olarak belirleyen Sercan ve Nadide ve Çağdaş Ayşe çifti 14 Şubat tarihinin kendileri için özel bir gün olması için bu günde nikah işlem yapmayı planladıklarını söyleyerek, "Diğer günlerde olabilirdi ancak biz bugünü seçtik. Aylar öncesinden 14 Şubat tarihinde nikah yapmak için belediyemize başvuruda bulunduk. Bugün ise nikahımızı yapmak nasip oldu" dedi.