  • BIST 87.766
  • Altın 144,253
  • Dolar 3,6484
  • Euro 3,8769
  • Samsun 4 °C
  • İstanbul 2 °C
  • Ankara 1 °C
  • İzmir 8 °C
  • Ordu 2 °C
  • Sinop 2 °C
  • Giresun 3 °C
  • Amasya 2 °C
  • Rize 2 °C
  • Trabzon 4 °C
  • İlk formayı Cumhurbaşkanı Erdoğan alacak
  • SAMGAZ'ın tüm uyarılarına rağmen...
  • Efsane Başkan Uyanık'tan videolu destek
  • İlk formayı Cumhurbaşkanı Erdoğan alacak
  • SAMGAZ'ın tüm uyarılarına rağmen...
  • Efsane Başkan Uyanık'tan videolu destek
  • İddaa'da kazandıran Kuponlar!
  • En İyi Kuponlar Burda
  • Real indirimleri artık tek bir adreste!
  • Volkswagen Kronik Sorunları
  • Evimin Değerini Nasıl Öğrenebilirim?
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT

14 Şubat’ta 23 Çift Melikgazi’de ’Evet’ Dedi

» »
14 Şubat’ta 23 Çift Melikgazi’de ’Evet’ Dedi
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 14 Şubat Dünya Sevgililer Gününde Melikgazi Belediyesi Nikah Memurluğunda yoğun bir nikah işlemlerin...

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 14 Şubat Dünya Sevgililer Gününde Melikgazi Belediyesi Nikah Memurluğunda yoğun bir nikah işlemlerin yaşandığını söyledi.

Aile birliği önemli çünkü toplumun temel taşı

14 Şubat Sevgililer Günü olması sebebi ile bugün 23 nikah ile işleminin yerine getirileceğini ve bu mutlu günde bizde ortak olalım diye iki nikah kıyılmasına iştirak ettiklerini belirten Başkan Büyükkılıç "Toplumumuzda değişik günlerde değişik haftalarda değişik yaklaşımlar söz konusu olabilir bugün de 14 Şubat Sevgililer Günü sevgisiz hiç birşey olmaz insanların birbirini sevmesi birbirlerine saygı göstermesi güzel bir duygu söz konusudur. Toplum sevgi üzerine olursa aile sevgi ve muhabbet ile oluşursa sağlıklı olur. Günlerin hepsi güzel ama gençlerimiz bu güne yoğunluk ve özellikle ilgi duyuyorlar. Bugünde adeta nikahtan nikaha koşuyoruz. Bugün iki nikah törenine iştirak ettik. İlk nikah töreninde Kıranardı Fatih Mahalle muhtarı Recep Çopur'nun kızı Ayşe ile Deniz beyin nikahlarını kıydık. Eşim Necmiye Hanım ile böyle anlamlı bir tören de birlikte olmaktan son derece mutlu olduk.Gençlerimize mutluluklar diliyorum. Sağlıklı, ayakları yere basan, temelleri sağlam olan aileler kurulmasını temenni ediyorum. Birbirimizi sevelim birbirimizi sayalım şiddeti nefreti değil sevgiyi esas kılalım" dedi.

Mutluluklar diliyorum

Evlenmek sureti ile en kutsal birliktelik olan evlilik müessesesini kuran bütün gençlere mutluluklar dilediğini ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, toplumun temel taşının aile olduğunu bu anadolu topraklarının hamurunda sağlam ve sevgi ile saygıyla dayalı aile yapısı bulunduğunu sözlerine ekledi.

14 Şubat’ta 23 Çift Melikgazi’de ’Evet’ Dedi

14 Şubat’ta 23 Çift Melikgazi’de ’Evet’ Dedi

14 Şubat’ta 23 Çift Melikgazi’de ’Evet’ Dedi

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Uyuşturucu Taciri İki Sanığa 20 Yıl 10 Ay Hapis14 Şubat 2017 Salı 14:43
  • Şehit Polis Hasan Bilgin Kan Alma Birimi’nin Açılışı Gerçekleştirildi14 Şubat 2017 Salı 14:43
  • Şırnak Valisi Su Muhtarlarla Buluştu14 Şubat 2017 Salı 14:43
  • 14 Şubat’ta 23 Çift Melikgazi’de ’Evet’ Dedi14 Şubat 2017 Salı 14:43
  • “15 Temmuz Demokrasi Zaferi” Yarışması Birincisine Ödül14 Şubat 2017 Salı 14:43
  • Yozgat’ta 14 Şubat’ta 3 Nikah Kıyıldı14 Şubat 2017 Salı 14:43
  • Elazığ’da Kirlilik Oluşturan Tabelalar Kaldırılıyor14 Şubat 2017 Salı 14:38
  • ‘Minik Kalpler’ Projesi İle Bin 700 İlkokul Öğrencisi Kalp Taramasından Geçirildi14 Şubat 2017 Salı 14:38
  • Mardin’de Tarihi Yapılar Dökülüyor14 Şubat 2017 Salı 14:38
  • Oturarak Voleybol Müsabakaları Start Alıyor14 Şubat 2017 Salı 14:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti