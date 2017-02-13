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14 Şubat’ta 23 Çift Melikgazi’de “Evet” Diyecek

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14 Şubat’ta 23 Çift Melikgazi’de “Evet” Diyecek
2016 yılı içerisinde Melikgazi Belediyesi Nikah Memurluğunca 4 bin 100 çiftin nikah işlemlerinin yapıldığını hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı...

2016 yılı içerisinde Melikgazi Belediyesi Nikah Memurluğunca 4 bin 100 çiftin nikah işlemlerinin yapıldığını hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde de 23 çiftin nikahının kıyılacağını söyledi.

Evlenecek olan çiftlere mutluluk dileyen Başkan Memduh Büyükkılıç, "Melikgazi Belediyesi Nikah Memurluğu her yıl binlerce mutululuğa ev sahipliği yapmaktadır. Birçok genç çift belediye tesislerimizde "Evet" diyerek ömür boyu birlikteliğin en önemli şartını yerine getirmektedir. Bizlerde birçok çiftimizin nikâhını kıyarak mutluluklarına ortak olduk. 2017 yılında 14 Şubat Sevgililer Gününde 23 nikâh işlemini gerçekleştirilecektir. Görsel ve matematiksel veya hafızalarda kolay kalması için 2017'de; 07.07.2017 ile 17.07.2017 tarihinde nikâh işlemlerinde yoğunluk yaşanacaktır." dedi.

Başkan Memduh Büyükkılıç, en kutsal birliktelik olan evlilik müessesesini kuran bütün gençlere mutluluklar dilediğini onlar için ve nesilleri için modern ve sağlıklı bir şehir inşa etmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

14 Şubat’ta 23 Çift Melikgazi’de “Evet” Diyecek

14 Şubat’ta 23 Çift Melikgazi’de “Evet” Diyecek

14 Şubat’ta 23 Çift Melikgazi’de “Evet” Diyecek

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