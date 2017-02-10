14 Şubat’ta Aşıkların Sinema Bileti Forum Bornova’dan

Forum Bornova Alışveriş Merkezi, 14 Şubat'a kadar Türkiye'de bir ilk olan ForumBox uygulamasını kullanan ziyaretçilerin, en fazla iki faturada 250 TL ve...

Forum Bornova Alışveriş Merkezi, 14 Şubat'a kadar Türkiye'de bir ilk olan ForumBox uygulamasını kullanan ziyaretçilerin, en fazla iki faturada 250 TL ve üzeri alışveriş yaparak çift kişilik sinema bileti kazanacağını bildirdi.

İzmir'in alışveriş merkezlerinden Forum Bornova, Türkiye'de alışveriş merkezlerinde ilk defa hayata geçirilen uygulaması ForumBox ile ziyaretçilerine alışveriş yaparken kazandırmaya devam ediyor. Bugüne kadar binlerce kişiyi hediyelerle buluşturan ForumBox, Sevgililer Gününde de yine ziyaretçilerine kazandıracak. Kampanya kapsamında, 14 Şubat'a kadar Forum Bornova mağazalarından toplamda en fazla iki faturada 250 TL ve üzerinde alışveriş yapan ziyaretçilerin, çift kişilik sinema bileti kazanacağı duyuruldu. Mağazalardan alışveriş yapan ziyaretçilerin, ForumBox uygulamasını akıllı telefonlarına indirerek sisteme girdikleri alışveriş belgesini aktif hale getirmeleri gerektiği, bu şekilde anından çift kişilik sinema biletlerinin sahibi olacağı ifade edildi.

Ziyaretçilerin, Sevgililer Gününde veya 31 Mart 2016'ya kadar istedikleri bir günde herhangi bir filmi ücretsiz olarak izleyebileceği de kaydedildi.