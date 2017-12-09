14 Ülke, Kudüs’ün İsrail’in Başkenti İlan Edilmesine Karşı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasının ardından kararı görüşmek...

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasının ardından kararı görüşmek üzere acil toplandı. İslam dünyasını ayağa kaldıran Kudüs krizinin görüşüldüğü toplantıda, 5 daimi üye ile 10 geçici üye ülkelerin temsilcileri katıldı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ABD dışında 14 ülke, Kudüs'ün İsrail'in başkenti ilan edilmesine şiddetle karşı çıktı. ABD Başkanı Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasının ardından toplanan BMGK'da, İsrail-Filistin meselesinde iki devletli çözümden başka B planının olmadığı vurgulandı. Filistinliler ile İsrailliler arasında barışın sürecinin devam edilmesi için uluslararası çaba sarf edilmesi ve barış çağrısında bulunuldu.

BM Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov, Trump'ın kararının ardından şiddetin tırmanabileceğini ve barış hedefini uzaklaştıracak tek taraflı eylemlerin ciddi risk taşıdığını söyledi.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Fransa, Bolivya, Mısır, İtalya, Senegal, İsveç, İngiltere ve Uruguay'ın talebiyle acil olarak toplanan Konsey'de yaptığı açıklamada, Trump'ın kararının soru işaretleri ve kaygıları artıracağını bildiğini ancak kararın İsrail ile Filistin arasındaki barışın ilerletilmesine yönelik olduğunu savundu. Haley, Trump'ın yaptığı açıklamalara benzer şekilde, ABD'nin daha önce hiç olmadığı kadar barışa bağlı olduğunu ve bu hedefe her zamankinden daha yakın olabilecekleri inancını taşıdıklarını savundu. Haley, Trump'ın açıklamalarını her kim şiddete bahane olarak kullanırsa barış için uygun bir ortak olmadığını ortaya koyacağını söyledi.

Fransa, İtalya, İsviçre, Almanya ve İngiltere'den ortak açıklama geldi

Fransa, Almanya, İtalya, İsveç ve İngiltere büyükelçilerinin toplantı sonrasında yaptığı ortak açıklamada, "ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması ve ülkenin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması kararına katılmıyoruz. Bu karar, Güvenlik Konseyi kararlarıyla uyumlu olmamakla birlikte bölgedeki barış umutları açısından yararsız" ifadesine yer verildiği belirtildi.

İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Matthew Rycroft, İngiltere'nin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması kararına sıcak bakmadıklarını belirtti. Rycroft yaptığı açıklamada, İngiltere Başbakanı Theresa May'in, ülkesinin, ABD'nin bu konudaki fikrine katılmadıklarını net olarak belirttiğini söyledi. Rycroft, "Bizim görüşümüz nihai statü müzakerelerinin, İsrail ve Filistinliler arasında Kudüs dahil olmak üzere önemli sorular üzerinde karar verecek yer olmasıdır.

Rycroft, Trump'a ve ekibine mümkün olan en kısa sürede somut teklifler sunmalarını önerdiklerini belirterek, "Herkese, bu konudaki düşünceleri ne olursa olsun, sakin olmaları ve şiddete izin vermemeleri için çağrıda bulunuyoruz" dedi.

BM'nin uluslararası barış ve güvenliği sağlamadan sorumlu birimi BM Güvenlik Konseyi'nde 15 üye bulunuyor. Bu üyelerden ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa veto yetkisi olan beş daimi üye. Geçici 10 üye ise ikişer yıllık dönemler halinde Konsey'de yer alıyor. Bu 10 geçici üyenin de her yıl beşi yenileniyor.