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14 Yaşındaki Çocuğun Kullandığı Araç Otobüsle Çarpıştı: 1 Yaralı

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14 Yaşındaki Çocuğun Kullandığı Araç Otobüsle Çarpıştı: 1 Yaralı
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde 14 yaşındaki çocuğun kullandığı hafif ticari araç ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde 14 yaşındaki çocuğun kullandığı hafif ticari araç ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sularında Saray'ın Büyükyoncalı Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Çerkezköy istikametinden Saray istikametine giden D.K. (42) idaresindeki 17 FK 159 plakalı yolcu otobüsü Büyükyoncalı Mahallesi, Yeniköy mevkii girişinde kavşaktan dönüş yapmak isteyen 14 yaşındaki F.A'nın kullandığı 34 DP 66150 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada hafif ticari araca çarparak orta refüje çıkan yolcu otobüsünde bulunan yolcular herhangi bir yara almazken hurdaya dönen hafif ticari aracın sürücüsü F.A. yaralandı. Çevredeki sürücülerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen ambulansla yaralı sürücü F.A olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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