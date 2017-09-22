1439 Hicri Yeni Yıl Başladı

Hicri Takvim Araştırmaları Merkezi (HİTAM) hicri yılın başlangıcını hatırlatmak ve hicri takvim farkındalığını artırmak amacıyla, İstanbul'un...

Hicri Takvim Araştırmaları Merkezi (HİTAM) hicri yılın başlangıcını hatırlatmak ve hicri takvim farkındalığını artırmak amacıyla, İstanbul'un Üsküdar ilçesindeki Valide-i Cedid Camii'nde bir etkinlik düzenledi.

Geçtiğimiz Çarşamba günü akşam ezanıyla birlikte Hicri yeni yıla girildi. Takvimler 1 Muharrem 1439'u gösterdi. Hicri Takvim Araştırmaları Merkezi (HİTAM) yeni Hicri yılın ilk saatlerinde İstanbul Üsküdar Yeni Valide Camii'nde katılımın yoğun olduğu bir etkinlik düzenledi. Hicrî 1439 yeni yıl başlangıcını topluma hatırlatmak ve bu konu özelinde zaman hakkında farkındalık oluşturma amacıyla düzenlenen etkinlikte cami cemaatine, avluda toplananlara ve yolu buradan geçen vatandaşlara aşure ve su ikram edilirken hicrî takvim ajandası hediye edildi. Ayrıca, cami avlusundaki stantlarda isteyen herkese "Hicri Doğum Günü Kartı" dağıtılırken isteyen vatandaşlar stant görevlileri yardımıyla hicri doğum gününü öğrendi. Dernek yönetimi, vatandaşlara kurumun internet sitesi üzerinden sevdiklerinin hicri doğum tarihini öğrenebilecekleri bir sistem kurduklarını da bildirdiler.

Program, akşam ezanından yaklaşık bir saat önce başladı ve yatsı namazına kadar devam etti. Akşam namazı sonrasında İmam-Hatip Kerim Öztürk, Kur'an-ı Kerim tilavet etti ve Kur'an meali okudu. Sanatçı Ahmet Şahin, Muharremiyeler yani Muharrem ayına özgü ilâhîler ve kasideler okudu. Ardından Yrd. Doç. Dr. Yasin Pişgin, Hicrî zaman kavramının Müslüman hayatındaki önemi ve etkilerini anlatan bir konuşma gerçekleştirdi. Pişgin konuşmasında, Asr Sûresi'nde zamana yemin edilmesinin insanlar için çok önemli bir uyarı olduğunu vurguladı.

Valide Camii İmamı Hamza Ensaroğlu tarafından okunan Kur'an-ı Kerim tilavetinden sonra Miktad Kutlu cemaate toplu dua ettirirken, yaptığı duada yeni hicri yılın inananlara ve insanlık ailesine hayır, bereket ve barış getirmesi temennisinde bulundu.

HİTAM Başkanı Erhan Bağ bey de yaptığı açıklamada Tüm halkımızın Hicri yeni senelerini tebrik ederek, "Hicri takvim, Hz. Muhammed'in (sav) Mekke'den Medine'ye hicretini başlangıç kabul eden bir ay takvimidir. Kur'an'ın tüm mesajları, zaman refaranslı İslami kavramlar, hacın vakti, Ramazan orucunun başlangıç ve bitiş günü, mübarek kandiller, Ramazan ve Kurban bayram günleri, feyiz ve bereket açısından önemli gece ve gündüzler, hicri takvim esasına göre belirlenir. Bu bakımdan hicri takvim farkındalığı çok önemlidir" şeklinde görüşlerini bildirdi.