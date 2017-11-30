1453 Engelliler Spor Kulübü dijital para ile bağış kabul edecek

1453 Engelliler Spor Kulübü Derneği, Türkiye'de ilk kez dijital para coin ile bağış kabul ettiğini duyurdu.

2016 yılında İstanbul Başakşehir'de kurulan ve 2017 - 2018 Tekerlekli Sandalye Basketbol Liglerinde Bölgesel Lig A Grubu'nda yer alan 1453 Engelliler Spor Kulübü, masrafları karşılamak ve kulübe destek olmak isteyen bağışçılardan dijital para ile de bağış kabul edecek.

Kulüp yönetimi deplasman masrafları, tekerlekli sandalye basketbol sandalyesi ve diğer giderleri oldukça maliyetli olduğunu ifade eden 1453 Engelliler Spor Kulübü Başkanı Cemal Özçelik, "Spor sandalyelerimiz kişiye özel yapım ve aktif sandalye olduğu için en uygun tekerlekli sandalye basketbol sandalyesi 15 bin liradan başlıyor. Bunun yanı sıra deplasman masrafları ve diğer giderlerimizi karşılamak noktasında sıkıntı yaşıyoruz. Kulübümüzün giderlerini karşılayabilmek, daha çok engelli bireyin spor ile tanışmasına katkı sağlamak adına bağışçılardan destek bekliyoruz. Bağışlar kapsamında Türkiye'de ilk defa dijital para birimi coin ile de bağış kabul edeceğiz. Coin hesaplarımız kulübümüzün internet sitesinde (www.1453esk.com) yer alıyor. Kulübümüze dijital para ile bağış yapan bağışçılarımız coin miktarını ve iletişim bilgilerini içeren mail attıktan sonra mevcut coinler Türk coin borsaları aracılığı ile TL'ye çevrilecek ve kulübümüzün banka hesabına yatırılacak. TL hesabımıza geçen miktar kadar coin bağışı yapan bağışçımıza bağış makbuzu kesilerek adresine gönderilecek. Daha çok engelli arkadaşımıza spor yaptırabilmek için destekçilerimizin TL bağışı yanında coin bağışlarını da bekliyoruz" şeklinde konuştu.