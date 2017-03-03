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1461 Trabzon Derneği Feshedildi

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1461 Trabzon Derneği Feshedildi
1461 Trabzon Kulübü'nün Olağan Genel Kurulu, 1461 Trabzon Tesisleri'nde 37 delegenin katılımıyla gerçekleşti.

1461 Trabzon Kulübü'nün Olağan Genel Kurulu, 1461 Trabzon Tesisleri'nde 37 delegenin katılımıyla gerçekleşti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde bulunan 1461 Trabzon'un kulüp binasında gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul, 37 delegenin katılımıyla gerçekleşti. Açılış öncesi yapılan Divan Kurulu seçiminde, Sebahattin Alemdar, Osman Arz ve İsmail İnan oy birliği ile kongre divan kuruluna getirildi.

Olağan Genel Kurula, Trabzonspor Asbaşkanı Ahmet Çubukçu, Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Riza Egemen, Okan Alemdaroğlu, Erhan Çimşir, Özer Bayraktar, 1461 Trabzon A.Ş. Başkanı Osman Aynacı ve yönetim kurulu üyeleriyle oy kullanma hakkına sahip olan delegeler katıldı.

İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından yönetim kurulu faaliyet raporu, denetleme kurulu raporu ve mali rapor okunarak oy birliği ile kabul edildi. Ayrıca gündemin bir başka maddesi olan 1461 Trabzon Derneği'nin feshinin görüşülmesi ve oylanması görüşüldü. Oy çokluğunun sağlanmasının ardından 1461 Trabzon Derneği feshedildi.

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