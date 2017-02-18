15 Bine Yakın Öğrenciye İşitme Tarama Testi Yapılacak

Bağcılar'daki okullarda gerçekleştirilecek "İşitme Taraması" düzenlenen programla başladı.

Bağcılar'daki okullarda gerçekleştirilecek "İşitme Taraması" düzenlenen programla başladı. Program kapsamında Bağcılar Toplum Sağlığı Merkezi 2016-2017 eğitim-öğretim yılı sonuna kadar ilkokul 1'inci sınıflarda eğitim gören 14 bin 800 öğrenciye işitme tarama testi yapacak.

Bağcılar Anafartalar İlkokulunda düzenlenen programda ilçe genelindeki okullarda yapılacak İşitme Tarama çalışmaları başladı. Programda konuşan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı 10-15 yıl öncesine kadar hastaneye başvuranlara SSK'lı veya Bağkur'lu olup olmadığının sorulduğunu hatırlattı. Çağırıcı, "Günümüzde hastanelerimiz teknolojik yeniliklere kavuştu. İnsanlarımız artık evde sağlık hizmeti alıyor. Aile hekimi uygulamasında çoğu ülkeye göre doktor başına düşen hasta sayısında da çok iyi durumdayız" diye konuştu. İl Halk Sağlığı Müdürü Dr. Abdullah Emre Güner ise program kapsamında 15 bine yakın öğrencinin taramasının yapılmasının önemli olduğuna dikkat çekti.

Çocuklara işitme tarama testi yapıldı

Daha sonra sınıflar ziyaret edilerek, öğrencilere temizlik seti ve Sağlıklı Çocuk adlı dergi dağıtıldı. Okul Kütüphanesinde işitme tarama testi yapıldı.

Proje kapsamında Bağcılar Toplum Sağlığı Merkezi tarafından 2016-2017 eğitim-öğretim yılı sonuna kadar ilkokul 1'inci sınıflarında eğitim gören 14 bin 800 öğrenciye işitme tarama testi yapılacağı bildirildi. Anafartalar İlkokulundaki programa Bağcılar Kaymakamı Orhan Çiftçi, İlçe Toplum Sağlığı Merkezi Müdürü Hülya Zengin Tiryaki, İlçe Sağlık Müdürü Arzu Aydınlı ve İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Fahrettin Yıldız'ın yanı sıra öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.