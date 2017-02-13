15 Günlük Kar Esareti Bitti

Muş'un güney yamacında yer alan 9 köy ve 22 mezra yolunun İl Özel İdaresi tarafından ulaşıma açılmasıyla 100 öğrenci bir hafta gecikmeli olarak eğitime...

Muş'un güney yamacında yer alan 9 köy ve 22 mezra yolunun İl Özel İdaresi tarafından ulaşıma açılmasıyla 100 öğrenci bir hafta gecikmeli olarak eğitime başladı.

Kentte etkili olan kış mevsimi hayatı olumsuz yönde etkilerken, ekiplerin karla mücadele çalışması da aralıksız sürüyor. Yaklaşık 2 aydır karla mücadele çalışması yürüten İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı köy ve mezra yollarının tamamını ulaşıma açtı. Karla mücadele çalışmasının en zor yapıldığı bölge olan Üçevler grup köy yollarındaki çalışma ise bir haftanın sonunda tamamlandı. 9 köy ve 22 mezranın yer aldığı bölgede karla mücadele çalışmasına başlayan ekipler, 15 gündür ulaşıma kapalı yolları açarak köylüleri kar esaretinden kurtarırken, eğitim öğretimden geri kalan öğrenciler ise köy servisleriyle il merkezine gelmeye başladı.

Yolların ulaşıma açılmasıyla birlikte Ekindüzü köyündeki öğrencileri şehir merkezine getirmek için yola çıkan minibüs sürücüsü Burhan Şen, 20 gündür yollarının kapalı olduğunu söyledi. Sömestr tatiline gelen öğrencilerin köyde mahsur kaldığını ifade eden Burhan Şen, yolların açılmasıyla birlikte köye gelerek öğrencileri aldığını belirtti.

Recep Polat isimli öğrenci ise köy yollarının kapalı olmasından dolayı okula gidemediklerini söyleyerek, "15-20 gündür yolumuz ulaşıma kapalıydı ve bugün gelip yolumuzu açtılar. Yolların açılmasıyla birlikte okula gidiyoruz" dedi.

Okulu özlediğini belirten Ömer Şen isimli öğrenci de, "Biz 15 tatilde köye geldik. Kar nedeniyle yolumuz kapandı ve biz de köyde mahsur kaldık. Okulumu çok özledim" diye konuştu.

Bölgede karla mücadele çalışmasını takip eden İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür ise minibüsteki öğrencilere çikolata dağıttı. Daha sonra çalışmalarla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Şeyhmus Yentür, "Bölgemizde etkili olan kar yağışından dolayı 47 kilometrelik Üçevler grup köy yolumuz ulaşıma kapandı. Şubat tatiline gelen çocuklar, kar yağışı nedeniyle 2 hafta burada mahsur kaldılar. Burada geçtiğimiz hafta çalışmalara başladık ve yedi gündür ekiplerimiz burada çalışıyor. Biz bu çalışmalarımızı tamamladık ve çocuklarımızı aldık" ifadelerinde bulundu.

Şu ana kadar yapılan karla mücadele çalışmasına da değinen Yentür, şöyle konuştu:

"İlimizde 5 kez kar yağışı oldu. Yaklaşık 3 bin kilometrelik bir yol ağımız bulunmakta ve 15 bin kilometrelik karla mücadele çalışması yaptık. Karla mücadele çalışmasına da 2 milyon lira para harcadık. Karın ilk günden bu yana yağan miktarı 3,5 metreyi aştı. Yüksek kesimlerde ise kar kalınlığı bazı yerlerde 7 metreyi aşmış bulunmakta."