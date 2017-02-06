15 Günlük Yarıyıl Tatilinin Ardından İlk Ders Zili Çaldı

Yarıyıl tatilinin sona ermesinin ardından 41 bin 252 öğrenci için ilk ders zili çaldı.

Yarıyıl tatilinin sona ermesinin ardından 41 bin 252 öğrenci için ilk ders zili çaldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Şevket Karadeniz, yeniden çalan ders zilinin Kırşehir'e başarı getireceğini söyledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Karadeniz, "Eğitimde zirve olan Kırşehir başarı karnesine yapılacak yeni sınavlarda da elde edeceği derecelerle de katkı sunacak."dedi.

Ebeveyninde vereceği destekle eğitim ve sınav başarısının da artacağını belirten Milli Eğitim Müdürü Karadeniz şöyle konuştu:

"Yarıyıl karnelerinde başarısız görülen her çocuğumuz da kendini düzeltme yolunda adımlar atacak. Eğitim kalitesinin yüksek olduğu Kırşehir, başarılarına daima yeni başarılar da ekleyecek. 15 günlük tatil sonucunda dinlenen ve zinde bir hal alan öğrenci ve öğretmenlerimiz de geleceğe umutla bakmamızı sağlayacaklar. Çocuklarımız ülkemizin geleceği geleceği ise doğru şekilde inşa etme gayreti içerisindeyiz. Öğrenci ve öğretmen arkadaşlarımıza yeni dönemde başarılar diliyorum."

Kırşehir'de 223 okulda 41 bin 252 öğrenci için ders zili çaldı.