İki gün boyunca birbirinden değerli yazarları İzmirlilerle buluşturan 15. İzmir Öykü Günleri sona erdi.

İki gün boyunca birbirinden değerli yazarları İzmirlilerle buluşturan 15. İzmir Öykü Günleri sona erdi.

Konak Belediyesinin ev sahipliğinde 17-18 Şubat tarihlerinde edebiyat dolu bir dizi etkinliğe ev sahipliği yapan Öykü Günleri bu yıl da yoğun ilgi gördü. "Öykü İle Ayakta Kalmak" temasıyla kapılarını açan edebiyat buluşmasının son gününde de birbirinden farklı konu başlıklarında ilgi çeken söyleşiler gerçekleştirildi. Konak Belediyesinin Selahattin Akçiçek Kültür Merkezinde gerçekleşen ve gün boyu devam eden söyleşileri izleyenler arasında Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş da vardı. Başkan Pekdaş, tüm söyleşileri onur Konuğu Ayla Kutlu ile birlikte ön sırada izledi. Sunumların Yunus Bekir Yurdagül tarafından yapıldığı İzmir Öykü günlerinin ikinci ve son günü Funda Koray'ın kısa öykü seslendirmesi ile başladı. Okunan öykünün ardından ilk olarak "Öykü ile Yolda Olmak" başlıklı söyleşi gerçekleştirildi. Yönlendiriciliğini Ferda İzbudak Akıncı'nın yaptığı söyleşide yazarlar Levent Mete, Türker Ayyıldız ve Kemal Varol edebiyatta yol hikayeleri, gidenler ve kalanlar üzerine konuştu.

Şebnem Doğruer'in kısa öykü seslendirmesinin ardından devam eden söyleşilerin ikincisinde "Eylem Olarak İnsan, Hikaye Olarak Yaşam" konusu ele alındı. Yönlendiriciliğini Hüseyin Deniz Özcan'ın yaptığı etkinlikte Prof. Dr. Solmaz Zelyüt konuşmacı olarak yer aldı. Öykü günlerinde geçtiğimiz yıl yaşama veda eden dünyaca ünlü İtalyan yazar Umberto Eco da anıldı. "Bir Edebiyat Adası Umberto Eco" başlıklı söyleşinin yönlendiriciliğini Nermin Sarıkaya yaparken, Prof. Dr. Nevzat Kaya, Sedat Demir ve Kemal Atakay usta yazar Eco'nun hayatını, edebiyata bakışını ve bilinmeyen yönlerini anlattı. Büyük ilgi gören konuşmalara dinleyiciler de sorularıyla eşlik etti.

Yıldız İlhan'ın kısa öykü seslendirmesinin ardından öykü günlerinin son söyleşisi olan "Bir Gelecek Tahayyülü Olarak Edebiyat" gerçekleştirildi. Yönlendiriciliğini Kerem Işık'ın yaptığı söyleşide yazarlar Mine Söğüt, Gülayşe Koçak ve Hakan Bıçakcı konuştu. Dinleyicilerin de görüşleriyle katılabildiği söyleşi büyük ilgi gördü. Söyleşi sonunda tüm katılımcı yazarlar sahneye gelerek 15. İzmir Öykü Günleri anısına fotoğraf çektirdi. Başkan Pekdaş, yazarlara ve etkinliği takip eden İzmirlilere teşekkür etti.