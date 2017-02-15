15 Metreden Dereye Uçtular: 4 Yaralı

Zonguldak'ta karlı yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü dereye uçtu.

Zonguldak'ta karlı yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü dereye uçtu. Kazada 2'si kadın 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak Ankara karayolunda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Ankara istikametinden Zonguldak istikametine gelirken Sapca köyü yol ayrımında meydana gelen kazada Hayrullah D. idaresindeki 67 ET 878 plakalı otomobil, karlı yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye uçtu. Yaklaşık 15 metre yükseklikten dereye uçan otomobil takla attıktan sonra durabildi.

Araçtan polis ve sağlık ekiplerinin yardımıyla çıkartılan yaralılar Hayrullah D., Cemil B., Hayrunnisa B. ve Gülten G., ambulansla Atatürk Devlet Hastanesine ve Tıp Fakültesi hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.