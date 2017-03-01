  • BIST 89.320
  • Altın 146,907
  • Dolar 3,6567
  • Euro 3,8631
  • Samsun 8 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 11 °C
  • İzmir 14 °C
  • Ordu 14 °C
  • Sinop 6 °C
  • Giresun 13 °C
  • Amasya 12 °C
  • Rize 13 °C
  • Trabzon 14 °C

1,5 Milyon Tl Ödüllü ’Mavi Liste’de Aranan Pkk’lı Öldürüldü

» »
1,5 Milyon Tl Ödüllü ’Mavi Liste’de Aranan Pkk’lı Öldürüldü
Mardin'in Nusaybin ilçesinde güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada öldürülen teröristlerden birinin, İstanbul, Diyarbakır, Midyat ve Lice saldırılarının...

Mardin'in Nusaybin ilçesinde güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada öldürülen teröristlerden birinin, İstanbul, Diyarbakır, Midyat ve Lice saldırılarının faillerinden olan ve hakkında açılan sadece bir davadan 30 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istenen PKK'nın sözde özel kuvvetler sorumlusu ve bombacısı "Soro" kod adlı Salih Kaplan olduğu belirlendi. Kaplan'ın başına 1,5 milyon TL konulduğunu ve "Mavi Liste"de arandığı öğrenildi.

Nusaybin ilçesi Doğanlı Mahallesi'nde terör örgütü PKK mensuplarının etkisiz hale getirilmesi amacıyla 22 Şubat'ta başlatılan geniş kapsamlı operasyon aralıksız sürüyor. Asker ve polisin katılımıyla yürütülen operasyonda, güvenlik güçleri bugün teröristlerin saklandığı bir eve girdi. Evde bulunan biri kadın, iki terörist ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Çatışmada 2 terörist de öldürüldü.

Terör örgütü PKK'nın sözde eyalet sorumlularından olduğu belirlenen teröristlerden birinin kimliği de tespit edildi. Teröristin, PKK'nın özel kuvvetler sorumlusu ve bombacısı "Soro" kod adlı Salih Kaplan olduğu belirlendi. Kaplan'ın. 1,5 milyon TL ödüllü "Mavi Liste"de arandığı öğrenildi.

Diyarbakır'da, 2008 yılında, biri teknisyen, 5 polisin şehit olduğu, 25 polisin de yaralandığı Ali Gaffar Okkan Polis Meslek Yüksekokulu personelini taşıyan servis otobüsüne yapılan saldırının faillerinden olan Kaplan hakkında 30 kez ağırlaştırılmış müebbet istemiyle dava açılmıştı. Kaplan'ın ayrıca, 2009'da Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 9 askerin, 2010'da İstanbul Halkalı'da 4'ü asker 5 kişinin, 2016 yılında Mardin'in Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğünde 2'si kadın polis, 5 kişinin şehit olduğu, 51 kişinin de yaralandığı saldırıların faillerinden olduğu öğrenildi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Soygunları Saç Modelleri Ele Verdi01 Mart 2017 Çarşamba 21:43
  • Öğretmenin Katil Zanlısı Tutuklandı01 Mart 2017 Çarşamba 21:28
  • Ak Parti Kocaali İlçe Gençlik Kolları Başkanı Silahlı Saldırıya Uğradı01 Mart 2017 Çarşamba 21:23
  • Darbe Girişimi Gecesi Polatlı’daki Olaylara İlişkin Dava01 Mart 2017 Çarşamba 20:53
  • Çatından Düşen İşçi Hayatını Kaybetti01 Mart 2017 Çarşamba 20:43
  • Pkk’nın Sözde 2 Eyalet Sorumlusu Öldürüldü01 Mart 2017 Çarşamba 20:28
  • Samsun’da Fetö’den 10 Tevkif, 11 Adli Kontrol01 Mart 2017 Çarşamba 20:23
  • Kayıp Şahıs Dere Yatağında Ölü Bulundu01 Mart 2017 Çarşamba 20:13
  • Villa Faresi Mücevherlerle Yakalandı01 Mart 2017 Çarşamba 20:03
  • Cumhurbaşkanına Suikast Girişimi Davası01 Mart 2017 Çarşamba 19:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti