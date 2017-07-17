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15 Sanığa ’By Lock’ Cezaları

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15 Sanığa ’By Lock’ Cezaları
Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün gizli iletişim ağı olan by lock programını kullandıkları iddiasıyla yargılanan aralarında yardımcı...

Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün gizli iletişim ağı olan by lock programını kullandıkları iddiasıyla yargılanan aralarında yardımcı doçent ve öğretmenlerin olduğu 6'sı tutuklu 15 sanığa 3 ila 7 yıl arasında hapis cezaları verildi.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tek tek dosyalarda, ayrı ayrı görülen davalarda yargılanan tutuklu sanıklar M.S., Ü.T., H.K., M.Y., Z.Ş., M.K.A., ve tutuksuz sanıklar P.Ç., N.D., E.D., T.T., H.G., H.Y., A.S., S.Y. ve H.B. ile avukatları hazır bulundu.

Tutuklu ve tutuksuz tüm sanıklar örgütün gizli iletişim ağı olan by lock programını indirmediklerini ve kullanmadıklarını belirterek, beraatlarını talep ettiler.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanıklar Ü.T., H.K., M.Y., Z.Ş., M.K.A. ve tutuksuz sanıklar P.Ç., N.D., E.D., T.T., H.G., H.Y., A.S., S.Y.'ye "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan ayrı ayrı 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, tutuklu sanıkların cezaevinde kaldıkları süre göz önünde bulundurarak tahliyelerine karar verdi.

Hakkında bir itirafçı olan, Bank Asya hareketleri ve telefonunda by lock çıkan tutuklu sanık M.S.'ye ise aynı suçtan 7 yıl 6 ay hapis cezası veren mahkeme, sanık M.S.'nin tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Mahkeme ayrıca etkin pişmanlıktan faydalanan tutuksuz sanık H.B.'ye ise yargılama sonunda 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verdi.

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