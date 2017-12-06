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15 Saniyede Otomobil Hırsızlığı Kamerada

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15 Saniyede Otomobil Hırsızlığı Kamerada
Gaziosmanpaşa'da cadde üzerinde park halinde bulunan otomobili 5 kişilik hırsızlık çetesi, 15 saniye içinde çalarak kayıplara karıştı.

Gaziosmanpaşa'da cadde üzerinde park halinde bulunan otomobili 5 kişilik hırsızlık çetesi, 15 saniye içinde çalarak kayıplara karıştı. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi Namık Kemal Caddesi üzerindeki iş yerinin önüne park edilen otomobil, 5 kişilik bir hırsızlık çetesi tarafından çalındı. Hırsızlık anları saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde zanlıların, yol üzerindeki arabaları inceledikleri görülüyor. Ardından, park halindeki bir otomobili gözlerine kestiren zanlılardan teki gözcülük yaparken diğer 4 zanlı ise 15 saniye içinde arabanın kapılarını açıp çalıştırıyor. Arabayı alan zanlılar, kaçarak izlerini kaybettiriyor.

Arabasını iş yerinin önüne park ettiğini belirten Halil İbrahim Ünbakış, "Sabah baktığımızda araba yoktu. Güvenlik kameralarına baktık. Alt cadde tarafından 5 kişi geliyor. Arabayı 15 saniye içinde çalıp gidiyor" diye konuştu.

Güvenlik kameralarını inceleyen polis, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

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