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15 Temmuz Anısına Uçtu

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15 Temmuz Anısına Uçtu
Türk Hava Sporları Federasyonu Eskişehir İl Temsilcisi Beyazıt Yıldırım, yelkenkanat kullanarak 15 Temmuz anısına bir uçuş gerçekleştirdi.

Türk Hava Sporları Federasyonu Eskişehir İl Temsilcisi Beyazıt Yıldırım, yelkenkanat kullanarak 15 Temmuz anısına bir uçuş gerçekleştirdi.

Yelkenkanat öğretmenliği de yapan Beyazıt Yıldırım, 15 Temmuz anısına bir uçuş gerçekleştirdi. Yelkenkanat ile Türk Hava Kurumu (THK) İnönü Havacılık Eğitim Merkezi Başkanlığı semalarında uçan Yıldırım, yaptığı ustaca manevralar ile de takdir topladı. Uçuş sonrası duygu ve düşüncelerini paylaşan Yıldırım, "Türkiye Hava Sporları Federasyonu Eskişehir İl Temsilciliği olarak terörü lanetliyor, 15 Temmuz demokrasi şehitlerimizi minnetle anıyoruz. Bizler tarihi şanla şerefle dolu bir ecdadın torunlarıyız. Vatan ve bayrağımız için gerekirse düşmanın oyununu bozar ebabil kuşu gibi üstlerine yağarız" dedi.

15 Temmuz Anısına Uçtu

15 Temmuz Anısına Uçtu

15 Temmuz Anısına Uçtu

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