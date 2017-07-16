15 Temmuz Darbe Girişiminin Yıl Dönümü

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde Malatya'da hemşehrileriyle yekvücut oldu.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde Malatya'da hemşehrileriyle yekvücut oldu.

Bakan Tüfenkci ve eşi Esra Tüfenkci Ankara'daki törenlerin ardından Malatya'ya geldi. Tüfenkci, İnönü Caddesi'nden başlayan birlik yürüyüşüne katıldı. Battalgazi Belediyesi Mehter takımı eşliğinde Türk bayraklarının dalgalandığı yürüyüş 15 Temmuz Millet Meydanına kadar sürdü. Bakan Tüfenkci, yürüyüş boyunca hemşehrileriyle kol kola, omuz omuzaydı.

Bakan Tüfenkci, daha sonra 15 Temmuz Millet Meydanı'nda bir yıl önce destan yazan hemşehrileriyle kucaklaştı. Meydandan Malatya'ya seslenen Tüfenkci, Malatya'nın 15 Temmuz'da kendine yakışanı yaptığını ve destansı bir mücadeleye imza attığını ifade etti.

"Malatya darbenin kaderini değiştiren şehirdir"

Bakan Tüfenkci, darbe girişiminde Malatya'nın da FETÖ'cüler için önemli bir konumda olduğunu belirterek "Ankara'da, İstanbul'da mücadele bitmişti ama Malatya mücadeleyi bırakmadı. Burada 2. Ordu var, onun başında bu millete kurşun sıkan hainler vardı. Onların karşısında ise kendini hainlerin kurşunlarına siper eden Metinler, Rümeysalar, Ahmet'ler vardı" şeklinde konuştu.

Malatya'nın ve 80 milyonun Türk milletinin Cumhurbaşkanın yanında durduğunu aktaran Bakan Tüfenkci, şöyle devam etti:

"Sizler hainlere geçit vermediniz. Esasında bu darbe ne Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ne de hükümetimize yapıldı; bu darbe millete yapıldı. Bunlar anasına, kardeşlerine, bu milletin evlatlarına ihanet ettiler ve bunun hesabını verecekler."

Hain FETÖ üyelerinin hem hukuka hem de Malatyalılara hesap vereceklerini vurgulayan Bakan Tüfenkci, darbe girişimi başarılı olsaydı Türkiye'nin peşkeş çekileceğini söyledi. Bakan Tüfenkci, "Sizler o gün tek bir kurşun sıkmadan, canlarınızı bu vatan için siper ettiniz. Biz öyle bir olalım öyle kardeş olalım ki dostlarımız sevinsin, düşmanlarımız üzülsün. Bu meydanlara gelemeyen ancak duaları ile bu meydanlara katılanların da önünde saygıyla eğiliyorum" diye konuştu.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Battalgazi ve Yeşilyurt Belediyeleri tarafından düzenlenen 15 Temmuz etkinliklerinde Kuran'ı Kerim tilaveti ve dualar da edildi. Gecede il protokolü de birer konuşma gerçekleştirirken binlerce kişinin katıldığı Millet Meydanındaki etkinliklere İstanbul'da tankın önüne yatan Metin Temel ile Malatya'da darbeci askerlerin yaraladığı Enes Gün de katıldı.

Etkinlikler sabah namazına kadar devam edecek.