15 Temmuz Demokrasi Meydanı’na Görkemli Açılış

Osmangazi Belediyesi tarafından yeniden düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, hain saldırının yıl dönümünde Çalışma ve Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun...

Osmangazi Belediyesi tarafından yeniden düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, hain saldırının yıl dönümünde Çalışma ve Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun da katıldığı görkemli bir törenle hizmete açıldı.

Geçen yıl 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından 27 gün boyunca demokrasi nöbetlerinin tutulduğu simge meydan, Osmangazi belediyesi tarafından yapılan düzenleme çalışmalarıyla birlikte yepyeni bir görünüme kavuştu. Yeni meydanın açılış töreni, 15 Temmuz'un yıldönümünde yapılan etkinliklerle gerçekleştirildi. Yeni meydanın açılış kurdelesini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Vali İzzettin Küçük, Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Ak Parti Bursa İl Başkanı Cemalettin Torun ile BTSO Başkanı İbrahim Burkay birlikte kesti.

Açılış töreninde konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, geçen yıl hain darbe girişiminin yaşandığı geceden itibaren bu meydanda nöbetler tuttuklarını hatırlatarak, "Bu millet, Çanakkale'de destan yazdı. Ama haçlı emellerinden vazgeçmediği gibi 15 Temmuz'da aynı boyutta hortladı. Bu milleti bu bayrağı, bu devleti hedef aldı. Ama çok şükür ki bu millet tarihine ve bayrağına bağlı. Atasının yaptıklarını çok iyi görüp, bilen bir millet çok şükür. Elhamdülillah, atalarımız kılıcı kınına koymadı, yine ayaklandı 7 düveli hainleri püskürttü. Ve bizler de o gecenin yaşanmasıyla birlikte 27 gün bu meydanlardaydık. Bu meydanda nöbetler tuttuk. Bu meydanda gece nöbet gündüz ise işlerimizdeydik. Elhamdullillah bundan sonra bizler, atalarımızın söylediği gibi, Fatih'in söylediği gibi geçmişinden güç alarak yeni hedefler, yeni vizyonlar belirledik. İşte 2023 vizyonu, 2053 vizyonu 2071 vizyonu. Bu vizyon, Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu, Türk Milletinin vizyonu. 15 Temmuz, Türk Milletinin yeniden doğduğu gündür" dedi.

Nöbetlerin bitmesinin ardından Osmangazi Belediyesi olarak eski meydanın düzenleme çalışmalarına başladıklarını anlatan Dündar, "Şimdi de yeni meydanımızın açılışını yapıyoruz. Bursa için hayırlı olsun. Bu meydan gerçek bir meydan oldu. Vatandaşın akışıyla, burasının düzenlemesiyle ve buradan Ulucami'ye çarşıya çıkışıyla yeni bir meydan oldu. Burası Bursa'ya yakışır tarihi bir meydan, güzel bir mahalle, 15 Temmuz Demokrasi Bayramımıza yakışır bir meydan oldu. Bu meydanla birlikte Bursa'nın kendini yenilediği gibi Türkiye'nin kendini yenilediği gibi bizler de ileriye bakacağız. 15 Temmuz Demokrasi Meydanımız ve 15 Temmuz Demokrasi Bayramımız kutlu olsun. Bizlerin bu birliği, bu dirliği böyle olduğu sürece hiçbir eşkıya bu bayrağa göz dikemeyecek, hiçbir hain bu bayrağı indiremeyecek. Tek bayrak, tek vatan, tek millet, tek diyoruz" diye konuştu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu da, bu meydanı 15 Temmuz Demokrasi Meydanı olarak kazandıran Osmangazi Belediyesi'ne teşekkür ederek, "Bu büyük Türk milletiyle, sizler dirliğimizle ve birliğimizle ne kadar onur ve gurur duysak azdır. Rabbim sizlerden razı olsun. Aziz Rabbim bu milletin kadınlarından gençlerinden razı olsun. Bayrağın vatanına demokrasisine gelecek hayaline sahip çıkan, milletimden Rabbim razı olsun. Bizlere o gecenin aydınlık sabaha dönüşmesine vesile olan aziz milletimize ve 250 şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim onlardan razı olsun" dedi.

Bu milletin tarih boyunca birçok hain ve işgal gördüğünü belirten Müezzinoğlu, "Ama millet düşmanını biliyordu, tanıyordu, düşmanının emellerini biliyordu. Ama tarih boyunca ilk defa milletin değerlerini istismar ederek çıkan bir yapıyla ilk defa karşı karşıya kaldı. Bu milletin imanını, inancını peygamberini, manevi değerlerini istismar eden ve milletimizi bu argümanlarla kullanan 40 yıllık hain bir planla 15 Temmuz akşamı karşı karşıya kaldı. Ama milletimiz onların planını ters düz etti. Rabbim inşallah evlatlarımızla, gençlerimizle, bütün 80 milyon daha başarılı, uzun ve güzel günlerde 15 Temmuz bayramını bu meydanda kutlamayı nasip etsin inşallah. Bu meydanı burada 15 Temmuz Demokrasi Meydanı olarak bizlere kazandıran Osmangazi Belediyesi'ne teşekkür ediyorum. Bu meydanın yeniden düzenlemesinde emeği geçen herkese yöneticilerimize, çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu demokrasi meydanı hayırlı olsun" diye konuştu.

Tuluyhan Uğurlu ve mehter birlikte sahne aldı

Açılış törenine ünlü besteci ve piyanist Tuluyhan Uğurlu da renk kattı. Ünlü sanatçı, Bursa Mehter Takımı ile birlikte konser vererek bestelediği 15 Temmuz Marşı'nı seslendirdi. Tuluyhan Uğurlu ve mehteranın birlikte çaldığı marşlara, meydanı dolduran binlerce vatandaş hep bir ağızdan eşlik etti.

Gece boyunca meydanda Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilahiler ve STK'ların çeşitli faaliyetleri gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaptığı konuşma, Bursa'da dev ekrandan izlendi. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, vatandaşlarla birlikte demokrasi nöbeti tuttu.