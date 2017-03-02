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15 Temmuz Demokrasi Otogarı Çıkışında Bir Otobüs Alev Alev Yandı

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15 Temmuz Demokrasi Otogarı Çıkışında Bir Otobüs Alev Alev Yandı
15 Temmuz Demokrasi Otogarı çıkışında motoru arızalanan bir servis otobüsü alev alev yandı.

15 Temmuz Demokrasi Otogarı çıkışında motoru arızalanan bir servis otobüsü alev alev yandı. Yangın nedeniyle ölen veya yaralanan olmazken servis otobüsü kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Şakir Güleker yönetimindeki 34 BA 1542 plakalı servis aracı otogardan aldığı yolcuları evlerine bırakmak üzere yola çıktı. Servis otobüsü otogar çıkışına geldiği sırada motorunda meydana gelen arıza nedeniyle alev aldı. Şoför yangını fark eder etmez arabayı yolun kenarına çekerek yolcuları araçtan indirdi. Yolcuları tahliye eden şoför valizleri de araçtan boşalttı. Yolcuların tahliye edilmesinin hemen ardından rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler otobüsü tamamen kapladı. Dakikalar içinde tutuşan otobüs hurda yığınına dönüştü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yangını kısa sürede söndürmeyi başardı ama otobüsten geriye demir bir iskelet kaldı.

Servis otobüsünün şoförü Şakir Güleker, "Arkadan motor alev aldı. Alev alınca sağa doğru çektik arabayı yolcuları tahliye ettik. İtfaiyeyi falan aradık. Yangın tüpleriyle müdahale ettik. Müdahale yetersiz kalınca rüzgarda çıkınca araba bu hale geldi. 10'a yakın yolcu vardı" dedi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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