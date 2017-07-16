Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve eski futbolcuların oynadığı 15 Temmuz demokrasi şehitleri kupası, Gaziantep...

Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve eski futbolcuların oynadığı 15 Temmuz demokrasi şehitleri kupası, Gaziantep Kamil Ocak Stadı'nda gerçekleşti.

15 Temmuz FETÖ'nün hain darbe girişiminde şehit olan kahramanlar için Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından eski sporcuların oynadığı 15 Temmuz kupası düzenlendi. Gaziantepspor'da oynamış olan eski futbolcuların oynadığı Şehit Ömer Halisdemir takımı ve Şehit Seyit Ahmet Çakır takımı karşılaştı. Atletizm, güreş ve karate gibi spor müsabakalarının düzenlendiği Kamil Ocak Stadı'nda son kez etkinlik düzenlendi.

Gaziantepspor'un yıllarca oynadığı Kamil Ocak Stadı son kez bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Gaziantep'e yapılan Kalyon stadının ardından yıkım kararı verilen Kamil Ocak Stadı son etkinliğini 15 Temmuz şehitleri için yaptı.

Gaziantep Gençlik hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir şehitlerimizi anmak için böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirterek, "15 Temmuz hain darbe girişimin yıl dönümü, biz bu yıl dönümüne istinaden spor camiası olarak, bir futbol turnuvası düzenledik ve takımlarımıza da 15 Temmuz gecesi şehit olan vatandaşlarımızın isimlerini verdik. Son final maçını Kamil Ocak stadyumunun kapanışı nedeniyle burada yapıyoruz. Bunun yanın da tekvando, güreş, aba güreşi ve atletizmde etkinlikler düzenledik. 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümün de spor camiası olarak, darbe girişimini halkımıza göstermek ve şehitlerimizi anmak için böyle etkinlikler düzenledik" dedi.

Stada gelen vatandaşlara ve sporculara kebap ısmarlandı.