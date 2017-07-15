15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü

Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, 15 Temmuz'un ülkemiz açısından bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, 15 Temmuz'un ülkemiz açısından bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, 15 Temmuz da ülke tarihinin en alçak hainliklerinden birisini yaşadıklarını söyledi. Başkan Subaşıoğlu, "FETÖ tarafından gerçekleştirilmek istenen darbe girişiminin üzerinden 1 yıl geçti. 15 Temmuz, ülkemiz açısından tam anlamıyla bir dönüm noktasıdır. Asker kılığına girmiş olan teröristlerin ihanet kalkışması, az kalsın ülkemizi geri dönüşü olmayan bir çıkmaza götürecekti. Milletin üzerine acımasızca ateş edenler, o karanlık gecede milletin korkacağını sanıyordu. Ama Türk Milleti olarak 15 Temmuz gecesi serden geçtik, milletimizin bütün fertleri olarak tüm ülkede en başta devletimize, milletimize, bayrağımıza, vatanımıza ve istiklalimizin önemli temsilcisi TBMM'ye, Cumhurbaşkanımıza sahip çıkarak bu darbeye püskürtmeyi bildik. Millet olarak hainlerin darbe girişimini geri püskürterek büyük ihanete "Dur" dedik.15 Temmuz'da 249 vatan evladı şehit, 2 bin 193 vatan evladı ise gazi olmuştur. Hepsine şükran borçlu olduğumuzu unutmamamız gerekir. Bu duygu ve düşüncelerle cennet vatanımız için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.