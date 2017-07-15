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15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü

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15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında demokrasi nöbetinin Tekirdağ'da ilk başladığı yerde bir araya gelen vatandaşlar, ilk günkü heyecanla...

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında demokrasi nöbetinin Tekirdağ'da ilk başladığı yerde bir araya gelen vatandaşlar, ilk günkü heyecanla beklemeye başladı.

Tekirdağlı vatandaşlar, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü kapsamında Demokrasi nöbetinin Tekirdağ'da ilk başladığı yer olan Valilik meydanında bir araya gelip ilk günkü aşkla beklemeye başladılar. Burada 1 yıl aradan sonra hain geceye ait görüntüler kurulan dev ekranlara yansıtılırken, vatandaşlarda hüzünlü bir şekilde izleyip terör örgütü FETÖ'yü lanetledi. Yansıtılan görüntülerin ardından, hain darbe girişiminde şehit olan polis, asker ve vatandaşların isimleri teker teker okundu. Şehitlerin isimleri okunurken, vatandaşlarda buna karşılık "Burda" diyerek şehitlerin isimlerini andılar. Tekirdağ'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında başlatılan nöbet sabaha kadar sürecek.

15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü

15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü

15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü

15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü

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