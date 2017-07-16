Bitlis'in Ahlat ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü nedeniyle düzenlenen yürüyüşe yüzlerce kişi katıldı.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü nedeniyle düzenlenen yürüyüşe yüzlerce kişi katıldı.

İlçede ki Ulu Camide kılınan yatsı namazının ardından bir araya gelen binlerce vatandaş, ilçenin yukarı çarşı meydanına kadar ellerinde ki Türk bayraklarıyla yürüdü. Tekbir ve salavat getirerek yürüyen vatandaşlar İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde özel harekat polislerini ziyaret ederek, çarşı meydanında bulunan sahne alanına geldiler. Burada Ulu Camii imam hatibi Orhan Toprak tarafından okunan Kur'an Tilavetinin ardından İlçe Müftüsü Orhan İmamoğlu tarafından dua edildi. Yapılan duanın ardından Ak Parti Ahlat ilçe Başkanı Oğuz Atılgan ve İl Genel Meclis Üyesi Erhan Akarsu birer konuşma yaptılar. Daha sonra konuşan Ahlat Belediye Başkanı A.Mümtaz Çoban, "Düşman bu sefer ordumuzun ve güvenlik güçlerimizin içine sızdı oradan birilerini buldu. Oraları lekelemek gibi bir ahlaksızlığa kalktı. Ama millet ordu oldu ordu. 15 Temmuz'un zaferinin sebebi bu millettir. Bu milleti kutluyorum. Bu bir zaferdir. Bunun için diyorum senin için, bin defa bu yurt için bin defa ölünür, bu can feda edilir çünkü vatan ve bayrak namustur. Devletimizi kutsal biliriz, ordumuzu da inşallah lekeyemezler" dedi.

Ardından konuşan Ahlat Kaymakamı Bülent Tekbıyıkoğlu ise, herkesin 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik günü kutlayarak, "Fetullahçı Terör Örgütünün isimlerine bakın. Koza diyorlar hakikaten koza gibi 40 yıl boyunca ördüler. İçinden kelebek değil yarasa çıktı. Bunların sızıntı diye bir dergisi vardı. Hakikaten Devlete sızdılar, TSK ve Emniyet güçlerimizin içine sızdılar. Bu milletin çocuklarını kandırdılar. Bu millete karşı kurşun sıktırdılar. Zaman diye bir gazeteleri vardı. Hep o zamanı beklediler. Zamanı geldiği zaman bunlar tuzak kurdular ya "Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır" bu tuzağı aldı ve bunların başına geçirdi. Ne sayesinde bu millet sayesinde. Allah bu millet için fedakârlık gösteren başta canlarını teslim eden şehitlerimize Allah rahmet etsin" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından program slayt ve video sunumları ile devam etti.